Gia Lai góp mặt 10 VĐV tại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026 do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) chủ trì, phối hợp cùng Liên đoàn Wushu Kung Fu và Võ thuật Việt Nam - Italia (FIWuK), với sự hỗ trợ của Vùng Emilia-Romagna và TP. Cervia tổ chức.

Giải có khoảng 600 đại biểu, cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) đến từ 45 quốc gia tham gia.

Đoàn võ cổ truyền Việt Nam thực hiện nghi thức xuất quân tham dự Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026. Ảnh: ĐVCC

Hệ thống giải đấu được xây dựng đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm tuổi, từ dưới 17 tuổi đến nhóm 41-60 tuổi, với các nội dung đối kháng, quyền thuật và đối luyện.

Nội dung đối kháng tổ chức ở nhóm 18-40 tuổi, với hai hình thức: H1 - không đội mũ, không mặc giáp và H2 - sử dụng mũ, giáp cùng bảo hộ khuỷu tay.

Ở nội dung quyền thuật, các VĐV tranh tài ở các nhóm quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện. Đối với nhóm VĐV dưới 17 tuổi, chương trình có thêm các nội dung biểu diễn tập thể và đối luyện, nhóm 41-60 tuổi thi đấu quyền tự chọn và đối luyện.

Đoàn VĐV Việt Nam, trong đó có các VĐV Gia Lai, sẵn sàng bước vào tranh tài tại giải đấu ở Italia. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, đoàn võ cổ truyền Việt Nam tham dự giải gồm 83 thành viên, gồm cán bộ quản lý, trọng tài, huấn luyện viên và 40 VĐV được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Trong đó, Gia Lai có 12 thành viên, gồm đại võ sư Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm cán bộ đoàn; võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định làm trọng tài và 10 VĐV.

Trước đó, 10 VĐV đội tuyển võ cổ truyền Gia Lai đã tập trung tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 2 (TP. Hồ Chí Minh) nhằm tích cực rèn luyện thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và chuẩn bị bước vào tranh tài tại giải.

Đây là dịp để các võ sĩ địa phương được cọ xát với những đối thủ quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần giới thiệu võ cổ truyền tại một sân chơi quốc tế.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, sự kiện còn có các chương trình gồm: Đại hội đồng WFVV nhiệm kỳ II (2026-2031); tập huấn trọng tài; thi nâng đai và hội thảo chuyên môn. Qua đó, tạo điều kiện để các võ sư, HLV và trọng tài trao đổi kinh nghiệm về luật thi đấu, phương pháp huấn luyện và công tác đào tạo VĐV.

Việc đưa võ cổ truyền đến với các sân chơi quốc tế góp phần gìn giữ bản sắc võ học dân tộc, đồng thời tạo cầu nối văn hóa, giới thiệu sâu rộng hơn với bạn bè quốc tế, tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác chuyên môn giữa các tổ chức võ cổ truyền Việt Nam với bạn bè năm châu.