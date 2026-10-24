Gia Lai: Gỡ 'nút thắt cổ chai' trên Quốc lộ 14 sau nhiều năm

Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) qua Tây Nguyên, hạng mục Đơn nguyên cầu 110 (nằm giữa 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk) những năm qua vẫn chưa được xử lý để thi công.

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đã tháo gỡ được “nút thắt cổ chai” trên Quốc lộ 14 sau nhiều năm không giải phóng được mặt bằng để thi công. (Ảnh: địa phương cung cấp).

Riêng địa phận Gia Lai, từ năm 2018, UBND huyện Chư Pưh (cũ) đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng với 26 hộ gia đình, cá nhân và một tổ chức bị ảnh hưởng.

Vậy nhưng, đến đầu tháng 10/2026, vẫn còn một hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng nên công việc thi công thông tuyến (địa phận Gia Lai) vẫn chưa thể thực hiện. Theo lãnh đạo UBND xã Ia Le, công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại được địa phương thực hiện liên tục nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”.

Đến ngày 15/10/2026, UBND xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các hội, đoàn thể và đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải đáp và tháo gỡ vướng mắc cho người dân. Qua đó, người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách và ý nghĩa của công trình đối với việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng như phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và địa phương nói riêng. Trên cơ sở đó, người dân đã đồng thuận, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai công trình.

Đến nay, đơn vị thi công đã triển khai thảm bê tông nhựa đoạn đường có chiều dài hơn 33m, mặt đường rộng 8m, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phục vụ thông xe.

Trước việc công tác giải phóng mặt bằng bị trì trệ trong nhiều năm, nhưng nay đã được xử lý để thi công, điều này thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm của chính quyền, mặt trận, các hội, đoàn thể của xã Ia Le trong việc tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân. Từ đó, tạo được sự đồng thuận của bà con trong quá trình “tháo gỡ điểm nghẽn” trên tuyến đường Quốc lộ 14, địa phận Gia Lai.