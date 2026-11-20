Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐS.

Hội nghị do ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành và địa phương.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu bê tông hóa khoảng 1.787,8 km, sửa chữa và mở rộng hơn 980 km đường giao thông nông thôn. Tổng kinh phí ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ hơn 1.165 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, sau khi điều chỉnh, tổng chiều dài các tuyến đường thực hiện còn gần 279 km, giảm hơn 196 km, tương đương 41,35% so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, hơn 199 km được bê tông hóa mới và gần 80 km sửa chữa, mở rộng. Kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ sau điều chỉnh còn hơn 90,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai tại các địa phương đang gặp nhiều khó khăn. Tính đến ngày 19/11, trong 84 xã, phường có công trình thuộc kế hoạch năm 2026, mới có 2 địa phương hoàn thành lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp xi măng; 16 địa phương đang thực hiện thủ tục mua sắm, đấu thầu, còn 66 địa phương chưa triển khai lựa chọn nhà cung cấp.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong bố trí vốn đối ứng, huy động đóng góp của người dân, giá vật liệu và chi phí vận chuyển tăng. Bên cạnh đó, thời gian thi công ngắn, trùng mùa mưa bão, trong khi nhiều địa phương còn lúng túng với thủ tục mua sắm, đấu thầu khi chuyển từ hỗ trợ xi măng bằng hiện vật sang cấp kinh phí bằng tiền.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, thủ tục đầu tư, đồng thời xem xét cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát danh mục công trình, nguồn vốn và khả năng thực hiện trong năm 2026. Những công trình đủ điều kiện phải tập trung triển khai dứt điểm; công trình không thể hoàn thành cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án chuyển tiếp sang năm 2027 theo quy định.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng giao Sở Xây dựng rà soát, hoàn thiện thiết kế mẫu theo hướng đơn giản, dễ áp dụng; nghiên cứu cắt giảm thủ tục, chi phí tư vấn, giám sát không cần thiết. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc mua sắm, thanh toán, quyết toán để các địa phương thuận lợi triển khai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐS.

Đối với nguồn lực thực hiện, ông Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu nghiên cứu lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp, đồng thời đề xuất cơ chế hỗ trợ thêm kinh phí ngoài xi măng cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Nhấn mạnh phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, ông Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các địa phương phát huy vai trò chủ thể của người dân, vận động doanh nghiệp cùng tham gia, đóng góp ngày công, vật tư và hỗ trợ vận chuyển nhằm giảm chi phí đầu tư.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, bảo đảm công trình bền vững, tránh xuống cấp, gây lãng phí.

Đối với kế hoạch năm 2027, ông Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các địa phương chủ động đăng ký danh mục công trình theo thứ tự ưu tiên, phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn, không đầu tư dàn trải, trùng lặp.

“Các sở, ngành và địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, tổ chức thực hiện chương trình thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.