Gia Lai: Giục khắc phục các sai phạm về đất đai, thu hồi tiền chậm nộp tại các dự án

Ngày 25/9, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phát đi văn bản kết luận của UBND tỉnh Gia Lai trong khắc phục dứt điểm các tồn tại theo Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP (của Thanh tra Chính phủ) được kết luận từ năm 2024.

Thanh tra Chính phủ phát hiện 3 cá nhân trúng đấu giá tổng cộng 205 lô đất nhưng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chư Sê, Gia Lai.

Rà soát, thu hồi tiền đặt cọc 205 lô đất đấu giá

Trước đó, Kết luận số 263/KL-TTCP ngày 19/7/2024 của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Đơn cử như trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê (cũ). Tại khu quy hoạch khu Trung tâm hành chính và khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê, có 3 cá nhân trúng đấu giá tổng cộng 205 lô đất nhưng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo Phương án đấu giá quyền sử dụng đất số 04/PA-HĐPTQĐ ngày 8/6/2019, người trúng đấu giá chậm nộp tiền theo quy định thì bị thu hồi tiền đặt cọc. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ xác định UBND huyện Chư Sê (cũ) và Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện đã không hủy kết quả đấu giá, không thu hồi tiền đặt cọc đối với các trường hợp vi phạm mà còn cho phép gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính không phù hợp quy định.

Cụ thể, bà Hồ Thị Hiền trúng 107 lô với tổng số tiền hơn 83,4 tỷ đồng; ông Nguyễn Xuân Ánh trúng 44 lô, hơn 30,1 tỷ đồng; ông Lê Viết Đức trúng 54 lô, khoảng 39 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định nhiều lô đất chậm nộp tiền từ hàng chục đến hơn 300 ngày. Trong đó, bà Hồ Thị Hiền có 61 lô chậm từ 140 ngày trở lên; ông Nguyễn Xuân Ánh chậm nộp tiền đối với 44 lô trong hơn 300 ngày; ông Lê Viết Đức chậm nộp đối với 54 lô trong hơn 100 ngày.

Ngoài nội dung trên, tại Gia Lai (cũ) còn xảy ra tình trạng vi phạm, bị Thanh tra Chính phủ phát hiện như: Dự án không đầu tư, chậm tiến độ kéo dài; tiền tạm ứng quá hạn chưa thu hồi của 5 dự án liên quan các vụ án kinh tế do Tòa án thụ lý, giải quyết; 376 triệu đồng nợ đọng xây dựng cơ bản của dự án Hoàn thiện hạ tầng khu du lịch Biển Hồ; số tiền ký quỹ môi trường 106,5 tỷ đồng của 6 dự án chưa thu hồi; số tiền 14,2 tỷ đồng chưa nộp vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng 20% theo giá đất mà chủ đầu tư phải thực hiện tại dự án khu dân cư mới Thống Nhất đường Yết Kiêu, Pleiku và dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại số 29 Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring, Pleiku...

Yêu cầu không né tránh

Từ các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục dứt điểm các tồn tại. Trong đó tập trung xử lý các khoản tiền chưa thu hồi, nghĩa vụ tài chính về đất, quỹ đất nhà ở xã hội và các dự án chậm tiến độ.

Kết luận công tác khắc phục sau Thanh tra, ông Quế cho rằng tiến độ khắc phục các tồn tại, sai phạm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; còn lúng túng trong xác định căn cứ pháp lý, trách nhiệm và phương án xử lý, khiến nhiều nội dung kéo dài.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Quế yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc khắc phục đầy đủ, triệt để các tồn tại, sai phạm là nhiệm vụ bắt buộc, thuộc trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu. Không được né tránh, đùn đẩy hoặc lấy lý do khó khăn, vướng mắc để trì hoãn thực hiện.

"UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương không báo cáo chung chung, chỉ nêu khó khăn, vướng mắc mà không phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề xuất giải pháp. Với những nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải rà soát hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và đề xuất cụ thể phương án xử lý, cơ quan thực hiện cùng thời hạn hoàn thành", Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kết luận.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ phải gửi báo cáo kết quả thực hiện kèm hồ sơ, tài liệu liên quan về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh trước ngày 30/9/2026.