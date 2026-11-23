Giữa nhịp chuyển mình của đô thị, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ trong đời sống cộng đồng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Bằng sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực của người dân, tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang đang tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Phường Hội Phú được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sắp xếp ba phường Hội Phú, Chi Lăng và Trà Bá trước đây. Theo số liệu rà soát, địa phương hiện có 44.344 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 5.904 người, chiếm khoảng 13,3% dân số, với sáu thành phần dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào Jrai chiếm đa số, tập trung tại các làng có quá trình hình thành lâu đời, mang đậm những giá trị văn hóa, phong tục, tập quán và tín ngưỡng truyền thống.