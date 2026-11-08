Gia Lai: Gió mùa Đông Bắc gây mưa lớn, biển động từ tối 8-11

Trong 24 giờ qua, Gia Lai có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C, riêng khu vực phía Tây từ 19-20 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 4-5, sóng cao 1-2 m.

Ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc, vùng biển Gia Lai có gió cấp 4-5, sóng cao 1-2 m. Ảnh: Phương Vi

Dự báo từ chiều tối và tối 8-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực. Phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; khu vực giữa tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía Tây có mưa rào và giông rải rác.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 4-5, ven biển có lúc cấp 6. Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2.

Đợt không khí lạnh này khiến nhiệt độ giảm rõ rệt. Phía Đông Gia Lai có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, phía Tây từ 16-18 độ C.

Cụ thể, trong đêm 8 và ngày 9-11, khu vực phía Đông tỉnh (gồm An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến và Quy Nhơn) có nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ trung bình 25-27 độ C.

Trong khi đó, khu vực phía Tây và các địa bàn lân cận (gồm Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện và Phú Túc) có nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, nhiệt độ trung bình 21-23 độ C.

Đến đêm 9 và ngày 10-11, nhiệt độ tiếp tục giảm. Khu vực phía Đông tỉnh có nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ trung bình 24-26 độ C; khu vực phía Tây có nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ trung bình 20-22 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh; gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, nhiệt độ giảm có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Đặc biệt, tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển Gia Lai có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Người dân, các địa phương và lực lượng hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại.