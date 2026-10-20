Gia Lai giao chỉ tiêu phát triển kinh tế đến từng địa phương, ứng dụng AI đánh giá cán bộ

Gắn chỉ tiêu phát triển với trách nhiệm từng địa phương

Chiều 20/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ tại buổi họp báo.

Theo báo cáo tại buổi họp báo, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Gia Lai ghi nhận nhiều điểm sáng với GRDP tăng 8,03%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,03%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,7%.

Toàn tỉnh thành lập 13 cụm công nghiệp mới với tổng diện tích 951 ha; thu hút 26 dự án vào các cụm công nghiệp, tổng vốn đăng ký 3.611 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các cụm đang hoạt động đạt 82%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 171.774 tỷ đồng, tăng 15,28%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,94 tỷ USD, tăng 6,8%. Du lịch đón khoảng 13,51 triệu lượt khách, tăng 25%, với tổng thu ước đạt 29.210 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Gia Lai thu hút 224 dự án đầu tư trong 9 tháng, đạt 131,76% kế hoạch, tăng 55,56% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký hơn 196.588 tỷ đồng, gấp 2,52 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 217 dự án đầu tư trong nước và 7 dự án FDI.

Tỉnh Gia Lai thu hút 224 dự án đầu tư trong 9 tháng năm 2026.

Dù vậy, tăng trưởng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra; giải ngân đầu tư công chưa đồng đều, một số dự án năng lượng chậm đưa vào vận hành và nguồn thu từ tiền sử dụng đất còn thấp.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: ngay từ đầu năm, tỉnh đã xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội chi tiết, phân giao nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, lợi thế và yêu cầu phát triển của từng địa phương.

Theo đó, tỉnh xác định thế mạnh, dư địa phát triển, các dự án và nhiệm vụ trọng tâm của 135 xã, phường; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể làm cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. Việc phân giao chỉ tiêu căn cứ vào đặc thù từng địa bàn.

Với các địa phương vùng biên giới, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn, nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Trong khi đó, các đô thị, trung tâm kinh tế được giao nhiệm vụ phát huy lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Sau 6 tháng triển khai, tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản phù hợp với tình hình thực tế, cập nhật trên hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành.

Các chỉ tiêu thống kê được phân giao cụ thể đến từng lĩnh vực và lãnh đạo phụ trách, qua đó theo dõi kết quả thực hiện, xác định nguyên nhân khi chỉ tiêu tăng, giảm hoặc chưa đạt yêu cầu.

Cùng với việc giao chỉ tiêu, Gia Lai đang ứng dụng AI và các hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức. Việc đánh giá căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao từ đầu kỳ và những nhiệm vụ bổ sung trong quá trình công tác.

Hệ thống điều hành điện tử ghi nhận quá trình xử lý văn bản, hồ sơ của từng vị trí, từ lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đến phòng chuyên môn và cấp xã. Dữ liệu được phân tích theo số lượng, tính chất và mức độ phức tạp của công việc để tổng hợp điểm đánh giá theo tháng, quý.

"Ứng dụng công nghệ giúp tăng tính minh bạch, hạn chế sự can thiệp chủ quan, đồng thời theo dõi trách nhiệm xử lý công việc ở từng cấp, từng đơn vị. Tuy nhiên, việc áp dụng AI trong đánh giá KPI vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện.

Nếu thực hiện máy móc, cứng nhắc, kết quả có thể chưa phản ánh đầy đủ tính chất công việc và chưa tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức", Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho hay.

Phóng viên Báo Xây dựng đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao bộ phận tham mưu rà soát, phân tích kết quả đánh giá, đề xuất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Việc đánh giá cũng được thực hiện đối với lãnh đạo UBND tỉnh, không chỉ dừng ở các sở, ngành và cán bộ chuyên môn.

Rà soát vướng mắc, đẩy tiến độ các dự án đầu tư

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Các dự án đã được phê duyệt đều được phân công lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách, theo dõi và đồng hành từ quá trình triển khai đến khi đi vào hoạt động.

Đối với từng dự án, lãnh đạo phụ trách phải nắm rõ tiến độ, những vướng mắc phát sinh, số hộ dân chưa được giải phóng mặt bằng và nguyên nhân cụ thể để chỉ đạo xử lý. Trách nhiệm giải quyết công việc được phân định giữa lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành và chủ tịch UBND cấp xã, phường.

Hiện nay các dự án trọng điểm đang được tỉnh Gia Lai triển khai đẩy nhanh tốc độ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh yêu cầu bảo đảm mặt bằng sạch để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án. Những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng phải được rà soát cụ thể theo từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và hướng xử lý phù hợp.

Bên cạnh mặt bằng, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư. Nhiều quy trình hiện được thực hiện trên hệ thống điện tử, cho phép theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian. Tuy nhiên, một số sở, ngành vẫn còn tâm lý lo ngại về trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, dẫn đến chậm trễ trong xử lý công việc.

Tỉnh đang chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm vừa tuân thủ quy định pháp luật, vừa cải thiện tiến độ giải quyết thủ tục, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.

Trách nhiệm đồng hành của chính quyền không chỉ dừng ở giai đoạn xây dựng mà còn tiếp tục trong quá trình vận hành, nhằm bảo đảm dự án phát huy hiệu quả sau khi đi vào hoạt động.

Trong quý IV/2026, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp trên 15%, ngành xây dựng trên 20%; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao và đưa kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 3,5 tỷ USD.

Để thực hiện các mục tiêu này, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng truyền tải điện và thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quang cảnh buổi họp báo.

Cũng tại buổi họp báo, liên quan đến khả năng tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, trước đây đã có những ý kiến về việc rà soát nhằm bảo đảm vùng động lực, nguồn lực và không gian phát triển.

Tuy nhiên, theo thông tin được nêu tại buổi họp báo, việc tính toán, sắp xếp lại hiện chưa được đặt ra để thực hiện ngay mà cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng sau kết luận của Tổng Bí thư tại hội nghị liên quan.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, Gia Lai sẽ tiếp tục hoàn thiện phương thức điều hành, tăng cường trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, đẩy nhanh xử lý các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.