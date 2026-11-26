Ngày 25-11, VĐV Nguyễn Tú Trinh (Gia Lai) giành HCĐ nội dung carom 3 băng nữ, môn Billiards & Snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

VĐV Nguyễn Tú Trinh giành HCĐ nội dung carom 3 băng nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Môn Billiards & Snooker diễn ra từ ngày 21 đến 30-11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP. Hồ Chí Minh), quy tụ 122 VĐV đến từ 13 đoàn trên cả nước. Các cơ thủ tranh tài ở 10 nội dung thuộc 4 thể loại: carom, pool, snooker và english billiards.

Tham dự Đại hội, đội tuyển Billiards & Snooker Gia Lai có 7 VĐV, gồm 5 nam và 2 nữ. Riêng nội dung carom 3 băng có 4 cơ thủ góp mặt, trong đó có 2 nam và 2 nữ. Sau khi Nguyễn Tú Trinh mang về tấm HCĐ, các cơ thủ nam Gia Lai sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung carom 3 băng trong những ngày tới (từ 27 đến 30-11).

Cũng trong ngày 25-11, đội tuyển Taekwondo Gia Lai đón tin vui của VĐV Lưu Quyền Phước giành HCB nội dung quyền cá nhân nam, khép lại ngày thi đấu đầu tiên của môn này bằng một kết quả tích cực.

VĐV Lưu Quyền Phước giành HCB nội dung quyền cá nhân nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Môn Taekwondo tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 29-11, quy tụ gần 300 VĐV đến từ 29 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở 24 bộ huy chương, gồm 19 nội dung đối kháng và 5 nội dung quyền. Đội tuyển Taekwondo Gia Lai tham dự với 16 VĐV, trong đó có 4 VĐV thi đấu nội dung quyền.

Theo lịch thi đấu, các nội dung đối kháng diễn ra từ ngày 26 đến 29-11. Đây cũng là nội dung thi đấu tiếp theo được kỳ vọng sẽ mang lại thêm huy chương cho đoàn thể thao Gia Lai.