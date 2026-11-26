Môn cờ tướng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 được tổ chức tại khách sạn Grand Palace (phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh), quy tụ 152 kỳ thủ đến từ 12 tỉnh, thành gồm: Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai, Hà Nội, Huế, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên và TP. Hồ Chí Minh.

Các kỳ thủ tranh tài ở các nội dung gồm: cá nhân cờ tiêu chuẩn nam, nữ; đôi nam nữ phối hợp cờ nhanh; đồng đội nam cờ nhanh truyền thống, cờ truyền thống; đồng đội nữ cờ truyền thống; đôi nam, đôi nữ cờ tiêu chuẩn và đôi nam, đôi nữ cờ nhanh.

Theo điều lệ, ở nội dung cá nhân và đồng đội, các kỳ thủ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Đối với nội dung đôi, các cặp kỳ thủ thi đấu đối kháng theo từng bàn; 4 đôi có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết, sau đó tranh suất vào chung kết.

Riêng nội dung đôi nam nữ, các cặp thi đấu đối kháng theo từng cặp, với kỳ thủ nam gặp kỳ thủ nam, kỳ thủ nữ gặp kỳ thủ nữ để xác định 4 đôi vào bán kết.

Ngày 27-11, các kỳ thủ sẽ tiếp tục tranh tài các nội dung cờ nhanh.