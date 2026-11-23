Kết quả, HCV duy nhất của đội tuyển quyền thuật võ cổ truyền Gia Lai thuộc về VĐV Trần Thúy Vy ở nội dung quyền nữ bài Thái Sơn Côn. 2 HCB lần lượt thuộc về Nguyễn Trúc Anh Ny ở nội dung quyền nữ Song Tuyết Kiếm và Nguyễn Thanh Phong ở nội dung quyền nam Siêu Xung Thiên.

VĐV Trần Thúy Vy (bên phải) giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước VĐV Đỗ Thị Như Quỳnh (TP. Hồ Chí Minh) ở bài quyền Thái Sơn Côn, mang về tấm HCV duy nhất của nội dung này. (Ảnh chụp màn hình)

Với kết quả này, các VĐV đoàn Gia Lai đã khép lại phần thi đấu quyền thuật với thành tích 1 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

Đội tuyển quyền thuật võ cổ truyền Gia Lai giành 1 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: Quốc Sỹ

Môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 28-11, với 319 VĐV (191 VĐV nam, 128 VĐV nữ) đến từ 24 đơn vị trên cả nước tham gia tranh tài ở 37 bộ huy chương. Chương trình thi đấu gồm 10 nội dung quyền thuật và 27 nội dung đối kháng.

Sau khi kết thúc nội dung quyền thuật, nội dung đối kháng sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28-11, với sự tham gia của 223 VĐV.

Chiều nay (23-11), 5 võ sĩ của đội tuyển boxing Gia Lai sẽ chính thức tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP. Hồ Chí Minh). Môn boxing diễn ra từ ngày 23 đến 30-11, quy tụ 236 võ sĩ thuộc 29 tỉnh, thành, ngành trên cả nước cùng tranh tài ở 27 hạng cân, gồm 14 hạng cân nam và 13 hạng cân nữ.