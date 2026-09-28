Gia Lai: Giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Bồng Sơn

Quang cảnh hội. Ảnh: ĐS.

Tham gia buổi làm việc có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh, Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các ban chuyên môn của Mặt trận tỉnh.

Tại buổi làm việc, UBND phường Bồng Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở sau khi sáp nhập phường Bồng Sơn và phường Hoài Đức. Theo đó, địa phương đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động, đồng thời từng bước đưa các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thực hiện dân chủ được địa phương triển khai gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác dân vận, tiếp công dân và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong công khai thông tin, tiếp nhận ý kiến và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn công tác trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của chính quyền trong tổ chức thực hiện, cũng như việc tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị của người dân.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của UBND phường Bồng Sơn trong quá trình triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và nhiệm vụ quản lý có nhiều thay đổi.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hồ Thị Kim Thu ghi nhận những kết quả phường Bồng Sơn đạt được trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn của địa phương đối với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: ĐS.

Theo bà Hồ Thị Kim Thu, hoạt động giám sát lần này nhằm đánh giá thực chất tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã, phường. Đây cũng là dịp để MTTQ nắm bắt sát hơn những vấn đề phát sinh từ cơ sở, qua đó kiến nghị các giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trong thời gian tới.

Các nội dung được trao đổi tại buổi làm việc sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp, đánh giá và làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện để người dân tham gia ngày càng thực chất hơn vào công tác quản lý nhà nước và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống tại địa phương.