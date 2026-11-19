Theo đó, từ ngày 12-11 đến 19-12-2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức 2 đợt giám sát tại 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Nội dung giám sát sẽ tập trung vào hồ sơ pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến; nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, vệ sinh khu vực bếp và việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tổ giám sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai kiểm tra khu vực chế biến tại Công ty cổ phần FLC Quy Nhơn Golf và Resort. Qua kiểm tra, đơn vị thực hiện tốt các quy định trong đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hoạt động giám sát nhằm kịp thời phát hiện, kiểm soát các nguy cơ mất an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe đại biểu và khách tham dự Hội nghị ISOM APEC 2027.

Được biết, Hội nghị ISOM APEC 2027 dự kiến sẽ diễn ra tại Gia Lai từ ngày 7 đến 9-12-2026, mở ra cơ hội để Gia Lai khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, đồng thời quảng bá tiềm năng, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Hội nghị dự kiến có khoảng 350-400 đại biểu tham dự, là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Đây là lần đầu tiên Gia Lai được lựa chọn đăng cai một hội nghị quốc tế có quy mô như vậy.