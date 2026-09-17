Gia Lai giảm 38 đơn vị sự nghiệp công lập, tinh gọn bộ máy trong năm 2026

UBND tỉnh Gia Lai thông tin, địa phương vừa ban hành phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhằm thực hiện nghiêm túc định hướng của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy về tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị,

Theo phương án, hàng loạt đơn vị sự nghiệp công lập sẽ sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể ngay trong năm 2026, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp toàn tỉnh từ 231 đơn vị (tính đến 30/6/2026) xuống còn 193 đơn vị vào cuối năm 2026.

Gia Lai lên phương án giảm mạnh từ 231 xuống còn 193 đơn vị sự nghiệp công lập vào cuối năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

Nổi bật trong đợt sắp xếp này là lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nhiều quyết định sáp nhập, hợp nhất quy mô: Sáp nhập Bảo tàng Pleiku vào Bảo tàng tỉnh Gia Lai; Thư viện Pleiku vào Thư viện tỉnh Gia Lai. Hợp nhất Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh và Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thành Nhà hát Nghệ thuật tỉnh.

Ngoài ra Gia Lai còn hợp nhất 3 đơn vị là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku và Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thành Trung tâm Võ cổ truyền và Huấn luyện, thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai. Đồng thời, đặt yêu cầu Bảo tàng Quang Trung và Trung tâm Văn hóa tỉnh phải tự bảo đảm chi thường xuyên; nếu không đạt sẽ tiếp tục xem xét sáp nhập, hợp nhất.

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, phương án xử lý kiên quyết giải thể Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Trạm Vật tư thuốc thú y, Trạm Thủy sản trực thuộc chi cục, chuyển chức năng về các phòng chuyên môn được áp dụng. Song song với đó là giải thể Trạm Thủy lợi liên xã, chuyển giao nhiệm vụ cho UBND cấp xã và công ty khai thác công trình thủy lợi.

Tổ chức lại Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa và Trạm Kiểm dịch động vật Đông Gia Lai thành tổ chức hành chính tương đương cấp phòng thuộc chi cục. Yêu cầu Trung tâm Giống Nông nghiệp nâng mức tự chủ chi thường xuyên, nếu không thực hiện được sẽ tiến hành giải thể.

Tại Sở Công Thương và Sở Tài chính, chức năng xúc tiến thương mại (từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại) và xúc tiến đầu tư du lịch (từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được điều chuyển, tập trung về Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Tài chính. Đơn vị này được yêu cầu tự chủ chi thường xuyên chậm nhất trong năm 2027.

Trong khi đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ sáp nhập Ban Quản lý dự án và giải phóng mặt bằng Khu kinh tế vào Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế, chuyển một số nhiệm vụ về các phòng chuyên môn.

Bên cạnh khối sự nghiệp, tổ chức bên trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh (hiện gồm 84 phòng chuyên môn, 14 chi cục và 83 phòng thuộc chi cục) cũng được Gia Lai tinh chỉnh mạnh mẽ. Sở Y tế được giao tham mưu giải thể Chi cục Dân số, chuyển chức năng nhiệm vụ về các phòng chuyên môn thuộc Sở. Đối với 28 trung tâm y tế khu vực đa chức năng, tỉnh sẽ tiến hành sắp xếp, tổ chức lại trong năm 2026 (giữ nguyên 19 bệnh viện và trung tâm chuyên ngành).

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, sẽ tham mưu tổ chức lại Chi cục Phát triển nông thôn và Chi cục Thủy lợi thành các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các chi cục còn lại.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động lập đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo nguyên tắc “một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì”, bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và không xáo trộn công việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.