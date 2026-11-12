Gia Lai: Giải cứu xe tải mắc kẹt giữa dòng đất đá sạt lở trên Quốc lộ 1D

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triển khai lực lượng giải cứu một xe ô tô tải bị mắc kẹt do sạt lở đất trên tuyến Quốc lộ 1D.

Trước đó, vào khoảng 10h28 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ Công an phường Quy Nhơn Nam về việc xe ô tô tải mang BKS 77LD-000.76 do anh Trần Quốc Sỹ (SN 1998, trú tại phường Quy Nhơn Nam) điều khiển gặp sự cố, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Theo thông tin ban đầu, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1D theo hướng từ phường Quy Nhơn Nam đi Phú Yên, chiếc xe bất ngờ bị dòng nước kéo theo đất đá từ trên cao tràn xuống, chắn ngang mặt đường. Đất đá phủ kín lối đi khiến phương tiện không thể tiếp tục di chuyển.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng có mặt, phối hợp giải phóng hàng chục khối đất đá, hỗ trợ phương tiện thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh ĐVCC

Thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn đang có mưa lớn, nước từ sườn núi đổ xuống mang theo lượng lớn đất đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Trước tình huống bất ngờ, tài xế không khỏi hoang mang, lo lắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án hỗ trợ.

Tại đây, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Cảnh sát giao thông sử dụng các dụng cụ thô sơ, đồng thời huy động nhân lực trực tiếp cào, giải phóng hàng chục khối đất đá, hỗ trợ phương tiện thoát khỏi khu vực nguy hiểm.