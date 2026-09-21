Gia Lai gia tăng hiệu quả quảng bá du lịch những tháng cuối năm

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Từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã tổ chức nhiều sự kiện lễ hội, triển lãm… cùng nhiều trải nghiệm cho người dân, du khách. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết tổng khách du lịch đến địa phương đạt 513.000 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu từ du lịch cũng tăng 47%, đưa Gia Lai tiệm cận nhóm nghìn tỷ.

Dù vậy, công tác truyền thông, quảng bá và duy trì nhận diện tại một số địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và một số sự kiện được cho là còn thiếu thường xuyên, đồng bộ. Hình ảnh Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và các chuỗi sự kiện theo từng nhóm, từng mùa chưa được thể hiện rõ nét; một số cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, khu, điểm du lịch còn thiếu logo, biểu trưng và vật phẩm nhận diện...

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, chấn chỉnh ngay việc quảng bá chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, logo, biểu trưng và hình ảnh Năm Du lịch Quốc gia tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu, điểm du lịch, điểm tham quan và các địa điểm phục vụ khách du lịch; không để xảy ra tình trạng thiếu, mất hoặc không sử dụng hệ thống nhận diện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời xây dựng nội dung, tổ chức quảng bá chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia theo từng nhóm, từng giai đoạn còn lại của năm, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, có trọng tâm và tạo hiệu ứng lan tỏa trong nước, quốc tế.

Show thực cảnh thị giác “Đại ngàn chạm biển xanh”. Ảnh: Chuyện của Quy Nhơn

Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch trọng điểm quốc gia năm 2026, tỉnh Gia Lai đã tham gia quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 và Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung cho biết tỉnh định hình 5 dòng sản phẩm dành cho thị trường Nhật Bản, gồm: Nghỉ dưỡng biển chất lượng cao; Du lịch văn hóa - di sản cộng đồng; Khám phá thiên nhiên xanh; Du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa cà phê; Du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng.

Với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh, Gia Lai trao tặng 43 voucher cho đại biểu là đại diện các đơn vị lữ hành quốc tế Nhật Bản. Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuri cho biết ông ấn tượng với gian trưng bày quảng bá du lịch Gia Lai, đặc biệt là "Nón ngựa Phú Gia". Ông mong muốn tiếp tục kết nối, xúc tiến du lịch giữa Kanagawa với Gia Lai và các địa phương Việt Nam, qua đó thu hút người dân Nhật Bản đến tham quan, trải nghiệm.

Cùng với đó, đại diện tỉnh Gia Lai cũng thông tin nghị quyết hỗ trợ thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026 - 2027, tạo đòn bẩy kết nối hàng không trực tiếp. Cụ thể, từ cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Gia Lai vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh và HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026 – 2027.

Chiếc nón dành cho người cưỡi ngựa tập võ tại đất Bình Định xưa, nay trở thành "đại sứ" du lịch Gia Lai tại Nhật Bản. Ảnh: Nón ngựa Phú Gia

Theo tờ trình, chính sách sẽ hỗ trợ ở mức 200 triệu đồng đối với mỗi chuyến bay charter đưa khách du lịch quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát. Ngoài ra, hỗ trợ 50% mức thu phí, giá vé tham quan cho đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế khi tổ chức đưa đoàn khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai qua các chuyến bay charter tại các địa điểm tham quan: Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo; Tháp Đôi; Tháp Bánh Ít.

Các doanh nghiệp tham gia khai thác chuyến bay charter còn được tỉnh Gia Lai hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin của cơ quan nhà nước. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách dự kiến 94,947 tỷ đồng/năm. Trong đó, năm 2026 là hơn 4,3 tỷ đồng; năm 2027 là hơn 90,6 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đây là chính sách mới, chưa có tiền lệ. Trong quá trình thực hiện, tỉnh đã lấy ý kiến 47 tổ chức, trong đó Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cục Hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp Hãng hàng không Vietnam Airline, VietJet, Bamboo, Sun PhuQuoc Airways, Saigontourist, Vietravel, Hanoitourist…

Về lý do ban hành chính sách, UBND tỉnh Gia Lai cho rằng dù xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên trong cơ cấu nguồn khách của tỉnh, chủ yếu là khách nội địa, số lượng khách du lịch quốc tế còn rất thấp, chỉ chiếm khoảng trên 1%. Do đó, việc hình thành các chuyến bay charter quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng thị trường, thu hút dòng khách, tăng khả năng chi tiêu và quảng bá điểm đến.

Theo tờ trình, chính sách sẽ hỗ trợ ở mức 200 triệu đồng đối với mỗi chuyến bay charter. Ảnh: Cảng hàng không Phù Cát

Ngoài ra, Cảng hàng không Phù Cát hiện đang được đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay code C, code E và chuẩn bị cho việc mở các đường bay quốc tế trực tiếp. Gia Lai kỳ vọng chính sách là nguồn lực hỗ trợ ban đầu, tạo “cú hích” hình thành thị trường, khuyến khích doanh nghiệp mở và duy trì các đường bay, từng bước thu hút dòng khách quốc tế ổn định, khai thác hiệu quả hạ tầng hàng không, thúc đẩy đầu tư và phát triển du lịch bền vững.

Song quan điểm của tỉnh là không dùng ngân sách để “nuôi đường bay” lâu dài. Nhà nước sẽ chia sẻ một phần rủi ro ban đầu để doanh nghiệp mở thị trường, sau đó Gia Lai kỳ vọng đường bay vận hành ổn định bằng nguồn khách thương mại.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng đang chuẩn bị hạ tầng phục vụ Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM). Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Cảng hàng không Phù Cát là một trong những điểm tiếp xúc đầu tiên của nhiều đại biểu, đối tác và du khách quốc tế khi đến Gia Lai.

Do đó, việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị ISOM, gắn với từng bước mở rộng khả năng khai thác các đường bay quốc tế, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Gia Lai tăng cường kết nối hàng không với các trung tâm trong nước và quốc tế. Qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh địa phương.