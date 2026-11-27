Ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐS.

Tại diễn đàn, nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống, sản xuất, an sinh xã hội, hạ tầng giao thông và an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được thẳng thắn phản ánh, kiến nghị đến các cấp, ngành.

Ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chủ trì diễn đàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường cùng 103 đại biểu đại diện cho 804 già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu khai mạc, ông Siu Trung cho biết, những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến tích cực.

Kết cấu hạ tầng từng bước được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống được quan tâm bảo tồn, phát huy; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo ông Siu Trung, diễn đàn không chỉ là dịp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đội ngũ già làng, người có uy tín mà quan trọng hơn là tạo không gian để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn cơ sở.

Ông Siu Trung mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn trao đổi, nói thẳng, nói thật những vấn đề người dân đang quan tâm; phản ánh cả những kết quả đạt được lẫn những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Các đại biểu trình bày ý kiến tại hội nghị. Ảnh: ĐS.

Tại diễn đàn, bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của tỉnh. Theo đó, dù còn nhiều khó khăn, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, cùng nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Từ thực tiễn địa phương, các già làng, người có uy tín đã nêu nhiều vấn đề còn bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Trong đó, các kiến nghị tập trung vào chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hệ thống điện, đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp, nguồn nước sinh hoạt và bảo đảm an ninh trật tự.

Đại diện người có uy tín tổ 10, phường Ayunba, ông Kpă Huat (70 tuổi) bày tỏ băn khoăn về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các phường.

Theo ông Kpă Huat, hiện mức lương cơ sở tăng kéo theo chi phí tham gia bảo hiểm y tế cũng tăng, trong khi thu nhập của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, đời sống vẫn khó khăn. Tuy nhiên, người dân sinh sống tại các phường không được hưởng một số chính sách hỗ trợ như ở địa bàn xã vùng khó khăn.

Từ thực tế này, ông Kpă Huat đề nghị chính quyền quan tâm, xem xét có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những hộ còn nhiều khó khăn.

Một vấn đề khác được ông Kpă Huat phản ánh là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo ông, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có giấy chứng nhận do chi phí thực hiện cao, thủ tục còn rườm rà, trong khi trình độ tiếp cận thông tin, khả năng thực hiện thủ tục hành chính của một bộ phận người dân còn hạn chế. Ông kiến nghị tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ, miễn giảm chi phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng quan tâm đến những khó khăn từ cơ sở, bà A Hà, người có uy tín xã Ia Pa đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, đồng thời có thêm các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giúp người dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Trong khi đó, ông Nay Krem (70 tuổi), người có uy tín làng Play Rbay, xã Phú Thiện phản ánh tình trạng nguồn nước sinh hoạt tại địa phương bị nhiễm phèn, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, tình trạng ngập úng trên tuyến quốc lộ 25 khi xảy ra mưa lớn kéo dài cũng gây nhiều khó khăn trong đi lại. Ông đề nghị chính quyền quan tâm kiểm tra chất lượng nguồn nước, đồng thời có phương án nâng cấp hệ thống cống thoát nước nhằm hạn chế ngập úng.

Các ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn được đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trao đổi, giải đáp một số nội dung ngay tại hội trường. Những vấn đề còn lại sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phát biểu kết luận diễn đàn, ông Siu Trung đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng của các già làng, người có uy tín. Theo ông, nhiều ý kiến xuất phát từ thực tiễn cơ sở, phản ánh đúng những vấn đề người dân đang quan tâm, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực. Đây là nguồn thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm những nội dung được phản ánh tại diễn đàn; triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, cần chú trọng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và cơ sở hạ tầng, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Đối với đội ngũ già làng, người có uy tín, ông Siu Trung mong muốn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; trở thành những tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần của bà con, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa và gìn giữ bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐS.

Đặc biệt, ông Siu Trung nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải tập trung xử lý; những nội dung vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông tin lại cho người dân.

“Không để những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của người dân chỉ dừng lại ở diễn đàn mà phải được tiếp thu, chuyển hóa thành hành động cụ thể”, ông Siu Trung nhấn mạnh.