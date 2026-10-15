Gia Lai: Gia đình nữ giáo viên trẻ hiến tạng cứu người

Đội ngũ y, bác sĩ cùng các chuyên gia phối hợp thực hiện ca lấy tạng hiến từ nữ giáo viên Phạm Thị Anh Thư, mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép

Trưa 15.10, tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, các y, bác sĩ cùng chuyên gia đến từ nhiều cơ sở y tế trong cả nước đã phối hợp thực hiện quy trình lấy, bảo quản và điều phối tạng hiến từ chị Phạm Thị Anh Thư, sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Chị Thư là giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy tại xã Trang.

Trước đó, ngày 10.10, chị Thư được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông. Các y, bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực, nhưng do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, chị được xác định chết não theo quy trình chuyên môn.

Đối diện với sự thật đau lòng khi con gái không còn cơ hội trở về, bố mẹ chị Thư đã lựa chọn hiến tạng của con.

Quyết định ấy được đưa ra giữa nỗi đau mất mát lớn lao, với mong muốn những phần cơ thể quý giá của con gái có thể tiếp tục mang lại sự sống, giúp những người bệnh đang mắc bệnh hiểm nghèo có thêm hy vọng.

Theo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, các tạng được tiếp nhận và điều phối trong trường hợp này gồm gan và thận.

Đằng sau quyết định hiến tạng của gia đình là hành trình phối hợp khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y tế nhằm đưa những món quà sự sống đến với người bệnh cần ghép tạng.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City để thực hiện các bước hội chẩn, đánh giá chức năng tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối.

Đội ngũ y, bác sĩ đồng thời duy trì hồi sức người hiến, nỗ lực bảo đảm chất lượng các tạng được trao tặng.

Trường hợp của chị Phạm Thị Anh Thư là ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang ý nghĩa đối với những bệnh nhân đang chờ ghép, sự kiện còn đánh dấu bước tiến của ngành Y tế địa phương trong việc phát hiện người hiến tiềm năng, thực hiện quy trình chẩn đoán chết não, vận động hiến tạng và tổ chức lấy điều phối tạng.

Theo thông cáo của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một bệnh viện tư nhân trong cả nước thực hiện đầy đủ chuỗi quy trình từ phát hiện người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết não, tư vấn hiến tạng đến tổ chức lấy và điều phối tạng ngay tại bệnh viện.

Việc tổ chức thành công quy trình hiến tạng từ người chết não tại Gia Lai mở ra thêm cơ hội phát triển mạng lưới hiến mô, tạng ở khu vực Tây Nguyên, góp phần kết nối các cơ sở y tế và mang lại cơ hội sống cho những người bệnh đang mòn mỏi chờ ghép.

Nhưng hơn cả dấu mốc chuyên môn, câu chuyện của nữ giáo viên trẻ và gia đình khiến nhiều người xúc động bởi giá trị nhân văn được thắp lên từ mất mát.

Khi không thể giữ con gái ở lại bên mình, bố mẹ chị Thư đã chọn cách để sự sống của con được tiếp nối, để những phần cơ thể của người con gái tuổi đôi mươi có thể giúp người khác tiếp tục hành trình cuộc đời.