Gia Lai ghi nhận hơn 9.100 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 6.000 ca so với cùng kỳ

Cán bộ, chiến sỹ và người dân thu gom cành cây, phế thải sau phát quang, giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết tại Gia Lai. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến ngày 20/10, toàn tỉnh ghi nhận 9.143 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 trường hợp tử vong, tăng 6.042 ca so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, chỉ trong một tuần, toàn tỉnh phát sinh thêm 659 ca mắc và 17 ổ dịch mới, cho thấy tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cụ thể, từ ngày 14-20/10, số ca mắc sốt xuất huyết tại Gia Lai tăng 210 ca so với tuần trước đó. Các địa phương ghi nhận nhiều ca mắc gồm Pleiku với 107 ca, Krông Pa 92 ca, Chư Prông 73 ca, Chư Sê 53 ca và Đak Đoa 43 ca...

Trong tuần, ngành Y tế ghi nhận thêm 17 ổ dịch sốt xuất huyết tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10, toàn tỉnh ghi nhận 450 ổ dịch, tăng 49 ổ so với cùng kỳ năm trước. Trường hợp tử vong do sốt xuất huyết được ghi nhận tại xã Biển Hồ.

Theo ngành Y tế, thời tiết mưa ẩm kéo dài tại nhiều khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển, làm tăng nguy cơ lây lan dịch. Số ca mắc duy trì ở mức cao và tăng mạnh so với cùng kỳ đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch tại cộng đồng.

Trước tình hình trên, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã cấp phát hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Trọng tâm là tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, tổng vệ sinh môi trường và phun hóa chất xử lý các ổ dịch ngay khi phát hiện.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở và diệt lăng quăng, bọ gậy để hạn chế nơi sinh sản của muỗi.

Khi có biểu hiện nghi mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà./.