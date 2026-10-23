Gia Lai ghi nhận ca bệnh Whitmore ở người có tiền sử mắc bệnh năm 2022

Bệnh nhân là anh N.T.T (SN 1992), trú tại xóm 5, thôn Thuận Truyền, xã Bình Hiệp, làm nghề lái máy xúc. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Tây Sơn, bệnh nhân thường xuyên làm việc trong môi trường đất, nước và bùn lầy, chủ yếu tại khu vực huyện Tây Sơn và Phù Cát trước đây.

Theo thông tin từ gia đình, cuối tháng 11-2022, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu gối. Ngày 1-12-2022, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh khám và điều trị, được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei từ ổ áp xe gối phải, kèm đái tháo đường típ 2.

Ngày 7-12-2022, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh khi tình trạng ổn định và xuất viện ngày 28-12-2022.

Từ sau đợt điều trị này, bệnh nhân vẫn thường xuyên đau đầu gối, chủ yếu tự mua thuốc tại các quầy thuốc để sử dụng. Cuối tháng 8-2026, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt cao, đau đầu gối nhiều nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh khám và nhập viện.

Ngành Y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh Whitmore. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 2-9-2026, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến ngày 9-10, kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng vết thương đùi phải do vi khuẩn này, viêm phổi và đái tháo đường típ 2. Tại thời điểm giám sát ngày 15-10, bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi ghi nhận thông tin ca bệnh, ngày 15-10, Trung tâm Y tế Tây Sơn phối hợp với Trạm Y tế xã Bình Hiệp tiến hành giám sát tại cộng đồng, điều tra các yếu tố dịch tễ liên quan và tuyên truyền biện pháp phòng bệnh cho gia đình bệnh nhân cùng các hộ dân xung quanh.

Qua giám sát, cơ quan y tế chưa ghi nhận thêm trường hợp có biểu hiện bệnh tương tự trong gia đình và khu vực lân cận. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận người dân về bệnh Whitmore và các biện pháp phòng bệnh liên quan đến môi trường còn hạn chế.

Trung tâm Y tế Tây Sơn đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, giám sát những trường hợp nghi ngờ, đặc biệt ở nhóm thường xuyên tiếp xúc với đất, nước và bùn lầy trong quá trình lao động. Người dân được khuyến cáo sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, mang phương tiện bảo hộ phù hợp khi làm việc trong môi trường có nguy cơ, vệ sinh và xử lý kịp thời các vết thương ngoài da.

Ngành Y tế cũng lưu ý người dân cần đến cơ sở y tế khám khi có biểu hiện sốt kéo dài, nhiễm trùng da, mô mềm hoặc các dấu hiệu bất thường khác, nhất là khi có tiền sử bệnh nền hoặc thường xuyên tiếp xúc với môi trường đất, nước.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường tồn tại trong đất và nước bị ô nhiễm. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua vết trầy xước trên da, qua đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa. Bệnh có biểu hiện đa dạng, từ nhiễm trùng khu trú đến nhiễm trùng huyết và viêm phổi nặng; nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn ở người có bệnh nền, đặc biệt là đái tháo đường.

Việc chủ động phòng ngừa khi tiếp xúc với đất, nước có nguy cơ, phát hiện sớm triệu chứng và điều trị theo chỉ định của bác sĩ có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng của bệnh.