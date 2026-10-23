Gia Lai ghi nhận ca bệnh Whitmore có tiền sử nhiễm vi khuẩn gây bệnh từ năm 2022

Ngành Y tế đã triển khai giám sát tại cộng đồng, tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh và khuyến cáo người dân chủ động phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ.

Theo Trung tâm Y tế Tây Sơn, bệnh nhân là anh N.T.T. (sinh năm 1992, trú tại thôn Thuận Truyền, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), làm nghề lái máy xúc, thường xuyên làm việc trong môi trường đất, nước và bùn lầy tại khu vực Tây Sơn và Phù Cát trước đây.

Cuối tháng 11/2022, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu gối. Ngày 1/12/2022, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh khám, điều trị và được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei từ ổ áp xe gối phải, kèm đái tháo đường típ 2. Ngày 7/12/2022, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) điều trị, sau đó chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh khi tình trạng ổn định và xuất viện ngày 28/12/2022.

Sau đợt điều trị, bệnh nhân vẫn thường xuyên đau đầu gối nhưng chủ yếu tự mua thuốc tại các quầy thuốc để sử dụng. Cuối tháng 8/2026, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt cao, đau đầu gối nhiều nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh khám và nhập viện.

Ngày 2/9, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Đến ngày 9/10, kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng vết thương đùi phải do vi khuẩn này, viêm phổi và đái tháo đường típ 2. Tại thời điểm giám sát ngày 15/10, bệnh nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 15/10, Trung tâm Y tế Tây Sơn phối hợp với Trạm Y tế xã Bình Hiệp tổ chức giám sát tại cộng đồng, điều tra các yếu tố dịch tễ liên quan, đồng thời tuyên truyền biện pháp phòng bệnh cho gia đình bệnh nhân và các hộ dân xung quanh. Qua giám sát, ngành Y tế chưa ghi nhận thêm trường hợp có biểu hiện bệnh tương tự trong gia đình và khu vực lân cận.

Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận người dân về bệnh Whitmore và các biện pháp phòng bệnh, nhất là nguy cơ lây nhiễm từ môi trường đất, nước, còn hạn chế. Trung tâm Y tế Tây Sơn đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, giám sát những trường hợp nghi ngờ, chú trọng nhóm lao động thường xuyên tiếp xúc với đất, nước và bùn lầy.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường tồn tại trong đất và nước bị ô nhiễm. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước trên da, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa. Bệnh có biểu hiện đa dạng, từ nhiễm trùng khu trú đến nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng; nguy cơ diễn biến nghiêm trọng cao hơn ở người mắc bệnh nền, đặc biệt là đái tháo đường.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, mang phương tiện bảo hộ phù hợp khi làm việc trong môi trường có nguy cơ, vệ sinh và xử lý kịp thời các vết thương ngoài da. Khi xuất hiện tình trạng sốt kéo dài, nhiễm trùng da, mô mềm hoặc các dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, nhất là những người có bệnh nền hoặc thường xuyên tiếp xúc với đất, nước.

Việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nguy hiểm do bệnh Whitmore gây ra.