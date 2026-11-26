Cả 3 trường hợp tử vong đều ở địa bàn phía tây tỉnh Gia Lai.

Trường hợp tử vong mới nhất là ông H.X.D (SN 1982, trú tại làng Ia Grăng 1, xã Ia Grai). Theo điều tra dịch tễ, khoảng 2 tháng trước, trong lúc tham gia đánh đuổi một con chó thả rông tại làng BLang (xã Ia Hrung), ông D. bị chó cắn vào cẳng chân, gây vết thương chảy máu.

Sau khi bị cắn, ông D. không xử lý vết thương và không đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại. Con chó sau đó bị đánh chết, làm thịt và ông D. có tham gia ăn thịt chó.

Ngày 21-11, ông D. bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, chán ăn. Đến ngày 23-11, bệnh nhân được đưa đi khám, điều trị tại một số cơ sở y tế và được chẩn đoán mắc bệnh dại và tử vong lúc 15 giờ ngày 25-11.

Trước đó, ngày 22-11, em Đ.V.N (11 tuổi, trú tại thôn Đôn Hyang, xã Lơ Pang) cũng tử vong do bệnh dại. Theo lời khai của gia đình, khoảng tháng 10-2025, em bị chó nhà hàng xóm cắn vào mắt cá chân phải, gây vết thương nông, chảy máu ít. Con chó có biểu hiện ốm, bỏ ăn và chết sau khi cắn người 2 ngày.

Tuy nhiên, sau khi bị cắn, em N. không được xử lý vết thương, không tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại do gia đình khó khăn về kinh tế. Gia đình cũng không khai báo với cơ quan y tế để được hướng dẫn xử lý và điều trị dự phòng.

Trước đó, ngày 16-11, em A.T (10 tuổi, trú tại làng Kon Sơ Lăng, xã Ia Khươl) cũng tử vong do bệnh dại.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 30-9, em A.T bị chó thả rông cắn 2 vết ở tay phải. Con chó sau đó tiếp tục cắn cha của em và bị đánh chết. Tuy nhiên, sau khi bị chó cắn, em không được xử lý vết thương, không tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại.

Đến ngày 12-11, em xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, nhức đầu, sợ nước, sợ gió và sợ ánh sáng. Bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng mắc bệnh dại và tử vong ngày 16-11.

Ba trường hợp tử vong với những hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung một nguyên nhân đáng lo ngại: không được điều trị dự phòng sau khi bị chó cắn. Ngành Y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn hoặc cào cần nhanh chóng rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, chỉ định tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại khi cần thiết. Tuyệt đối không tự điều trị, không chủ quan kể cả khi vết thương nhỏ hoặc con vật đã bị đánh chết. Việc tiêm phòng kịp thời là biện pháp quan trọng nhất để ngăn ngừa bệnh dại và bảo vệ tính mạng.