Ngành Y tế Gia Lai tăng cường giám sát, xử lý các ổ dịch SXH. Ảnh: Như Nguyện

Theo thống kê của ngành Y tế, các địa phương ghi nhận số ca mắc cao trong 2 tuần qua gồm: Phú Túc, Phú Thiện, Ia Rsai, Vân Canh, Pleiku, Ia Pa, An Nhơn, Hoài Nhơn Tây, Thống Nhất, Ia Hrung, Ia Tul và Hội Phú.

Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 24-11, toàn tỉnh ghi nhận 12.761 ca mắc SXH, trong đó, khu vực phía Tây Gia Lai có 9.855 ca, 1 trường hợp tử vong; khu vực phía Đông Gia Lai ghi nhận 2.906 ca, chưa có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 8.686 trường hợp và số ca tử vong tăng 1 trường hợp.

Ngành Y tế nhận định: Thời tiết mưa nắng thất thường đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch SXH. Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại 12 xã, phường có nguy cơ gia tăng số mắc.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh SXH, các trung tâm y tế khu vực đang phối hợp với UBND các xã, phường và trạm y tế triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy kết hợp phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bảo đảm nguồn hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy để cung cấp cho các địa phương xử lý ổ dịch.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, thường xuyên vệ sinh môi trường, đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng/bọ gậy và phối hợp với ngành chức năng trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi.

Khi có biểu hiện nghi mắc SXH, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.