Gia Lai: Gara sửa ô tô tại Ẹo Bà Nho chưa có giấy phép đấu nối vào QL19

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, những ngày qua, gara của ông Đoàn Quốc D nằm tại Km18+00 trên QL19, đoạn qua Ẹo Bà Nho (tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam) vẫn hoạt động bình thường, mỗi ngày có nhiều lượt phương tiện ra vào sửa chữa.

Dù yêu cầu dừng hoạt động và di dời máy móc, phương tiện nhưng gara tại Km18+00 trên QL19, đoạn qua phường An Nhơn Nam vẫn hoạt động. Ảnh chụp chiều 9/11.

Trong chiều 9/11, nhiều phương tiện từ QL19 vẫn trực tiếp ra vào gara này, hoạt động sửa chữa trong gara vẫn diễn ra bình thường dù trước đó, UBND phường An Nhơn Nam đã tiến hành lập biên bản làm việc và yêu cầu tạm dừng.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 23/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai có văn bản kiến nghị về khắc một số bất cập hạ tầng, tổ chức giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn.

Trong đó, ghi nhận tại Km18+00 QL19 phường An Nhơn Nam có hộ dân xây dựng gara ô tô, tập kết vật liệu, phương tiện hư hỏng sát mép đường. Tại vị trí này thường xuyên có xe ô tô tải, xe container ra vào để sửa chữa nhưng chưa có hệ thống biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 (Khu Quản lý đường bộ III) kiểm tra tình trạng đấu nối tại Km18+00. Nếu chưa có giấy phép đấu nối vào QL19 thì đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 tiến hành rào chắn vị trí đấu nối trái phép cho đến khi hoàn tất hồ sơ xin phép và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đáng nói, tại Km18+00 trên QL19 chưa có giấy phép đấu nối. Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 rào chắn để đảm bảo ATGT nhưng đến nay vẫn chưa rào chắn, các phương tiện từ QL19 ra vào gara bất chấp nguy hiểm. Ảnh chụp chiều 9/11.

Liên quan đến vấn đề này, xác nhận với Báo Xây dựng, Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 cho biết, hiện vị trí trên chưa được cấp giấy phép đấu nối vào QL19. Đơn vị đã mời địa phương và các bên liên quan làm việc vào ngày 11/11 tới đây để xử lý vị trí trên.

Trước đó, vào ngày 19/10, UBND phường An Nhơn Nam đã kiểm tra hiện trạng và lập biên bản về việc yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng trái phép lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ để phục vụ hoạt động sửa chữa ô tô tại khu vực Ẹo Bà Nho, tổ dân phố Huỳnh Kim.

Theo đó, qua kiểm tra, nắm tình hình quản lý trật tự đô thị và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn phường, UBND phường An Nhơn Nam ghi nhận việc ông Đoàn Quốc D sử dụng đất thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ tại tổ dân phố Huỳnh Kim để tập kết phương tiện phục vụ hoạt động sửa chữa ô tô.

Biên bản nêu rõ, việc sử dụng đất đai trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ không đúng quy định có nguy cơ ảnh hưởng đến ATGT, công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và mỹ quan đô thị.

Đồng thời đề nghị ông Đoàn Quốc D chấm dứt việc sử dụng trái phép đất trong hành lang đường bộ để đâu, đỗ, tập kết phương tiện và tổ chức hoạt động sửa chữa ô tô. Di dời máy móc, phương tiện ra khỏi phạm vi đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo vệ sinh, ATGT tại khu vực. Yêu cầu hộ ông Đoàn Quốc D hoàn thành việc khắc phục trước ngày 20/10.

Về việc yêu cầu khắc phục trước ngày 20/10 nhưng hiện tại các hoạt động sửa chữa ô tô, tập kết phương tiện vẫn diễn ra bình thường, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Nam cho biết, đã kiến nghị với Khu Quản lý đường bộ III phối hợp kiểm tra, xử lý.