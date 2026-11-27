Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Ngọc Sang

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung chủ trì diễn đàn. Tham dự có đại diện các sở, ngành, cơ quan chức năng cùng 103 đại biểu đại diện cho 840 già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Siu Trung ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh. Ông nhấn mạnh, già làng, người có uy tín là những người gần dân, hiểu dân, có tiếng nói trong cộng đồng và là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua diễn đàn, Mặt trận và các cơ quan chức năng trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Ngọc Sang

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lê Thị Thu Hương thông tin về những kết quả phát triển kinh tế, xã hội của Gia Lai năm 2026. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cả năm ước tăng 9,17%, đạt mục tiêu HĐND tỉnh giao. GRDP bình quân đầu người ước đạt 100 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 30.000 tỷ đồng, vượt 7,6% dự toán.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, toàn tỉnh có 6.645 hộ thoát nghèo, còn 11.922 hộ nghèo, chiếm 1,35%, giảm 0,83 điểm phần trăm so với năm 2025. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 1,48 điểm phần trăm, còn 5,27%. Tỉnh đã khánh thành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,6%. Toàn bộ trạm y tế cấp xã có bác sĩ làm việc, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96%.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Ngọc Sang

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh đã giải ngân 325,616 tỷ đồng vốn chuyển tiếp, đạt 79,47% kế hoạch. Tỉnh đã triển khai khoảng 220 công trình duy tu, bảo dưỡng hạ tầng và 24 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Ngọc Sang

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, các đại biểu thẳng thắn trao đổi về tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và những vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và an sinh xã hội. Các đại biểu cũng kiến nghị hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm, đồng thời góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh tại cộng đồng dân cư.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời những ý kiến của các đại biểu tại diễn đàn. Ảnh: Ngọc Sang

Đại diện các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp kiến nghị của các đại biểu tại diễn đàn. Phát biểu kết luận, ông Siu Trung ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các già làng, người có uy tín khi chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số. Những ý kiến tại diễn đàn là cơ sở để MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục nắm tình hình ở cơ sở, xem xét, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà nhân dân quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.