Giữ hồn văn hóa Jrai từ những nhịp chiêng nơi biên giới

UBND xã Ia Pnôn vừa tổ chức 2 lớp truyền dạy đánh cồng chiêng, trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 48 học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là tại địa bàn vùng biên giới.

Tại các lớp học, học viên không chỉ được hướng dẫn kỹ năng đánh cồng chiêng mà còn tìm hiểu về giá trị, ý nghĩa của từng bài chiêng trong đời sống văn hóa của đồng bào Jrai. Từ cách cầm dùi, giữ nhịp, phân biệt âm thanh của từng chiếc cồng, chiếc chiêng đến cách phối hợp giữa các thành viên trong đội chiêng đều được nghệ nhân hướng dẫn trực tiếp.

Rơ Châm Tuấn (SN 2000, trú tại làng Triêl, xã Ia Pnôn), một trong những học viên tham gia lớp truyền dạy, cho biết: “Trước đây, em có biết về cồng chiêng nhưng chưa thực sự hiểu hết cách đánh cũng như ý nghĩa của từng bài chiêng trong đời sống văn hóa của người Jrai. Khi tham gia lớp truyền dạy, em được các nghệ nhân hướng dẫn cách cầm dùi, điều chỉnh nhịp đánh, phối hợp với những người trong đội chiêng để tạo nên âm thanh hài hòa. Em mong muốn sau khi học xong có thể tiếp tục luyện tập, tham gia các hoạt động văn hóa ở địa phương và truyền dạy lại cho các bạn trẻ trong làng để văn hóa của dân tộc Jrai không bị mai một”.

Lớp truyền dạy cồng chiêng đang góp phần gìn giữ di sản, trao truyền kỹ năng và khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong thế hệ trẻ người Jrai

Trực tiếp đứng lớp truyền dạy cho các học viên là nghệ nhân Rơ Châm Luih (SN 1960, trú tại xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai). Không chỉ có kinh nghiệm chỉnh chiêng, ông còn sáng tạo những nhạc cụ độc đáo mang đậm âm hưởng Tây Nguyên. Với ông, việc trao truyền văn hóa truyền thống cần được mở rộng từ phạm vi gia đình đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

“Tôi rất vui khi được trực tiếp truyền dạy cho người dân xã Ia Pnôn. Các học viên đều nhiệt tình, chăm chú lắng nghe và tiếp thu những kiến thức được hướng dẫn. Điều tôi vui nhất là các bạn trẻ ngày nay đã quan tâm, muốn tìm hiểu và học đánh cồng chiêng của dân tộc mình. Tôi mong rằng sau khóa học, các em không chỉ biết đánh chiêng mà còn hiểu được ý nghĩa, giá trị của tiếng cồng chiêng trong các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng của người Jrai. Có lớp trẻ tiếp nối thì tiếng cồng chiêng mới được gìn giữ, vang lên thường xuyên trong buôn làng”, nghệ nhân Rơ Châm Luih bày tỏ.

Từ lớp học đến không gian văn hóa cộng đồng

Điểm đáng chú ý trong hoạt động truyền dạy cồng chiêng tại Ia Pnôn là những kiến thức, kỹ năng vừa học được nhanh chóng đưa vào thực tiễn. Ngay sau khi hoàn thành khóa học, các học viên đã trực tiếp tham gia trình diễn tại lễ cúng mừng nhà rông truyền thống tổ chức ngày 22/11 và đêm liên hoan văn nghệ, trình diễn cồng chiêng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trong không gian sinh hoạt cộng đồng, tiếng cồng chiêng hòa cùng những điệu xoang truyền thống tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp tình làng. Những người vừa hoàn thành lớp học có dịp đứng trong đội chiêng, cùng các nghệ nhân và người dân trình diễn những âm thanh mang đậm bản sắc văn hóa Jrai.

Đối với xã biên giới Ia Pnôn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bảo tồn văn hóa truyền thống không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần mà còn củng cố sự gắn kết trong cộng đồng. Những hoạt động như truyền dạy cồng chiêng, tổ chức trình diễn tại nhà rông, giao lưu văn nghệ tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia gìn giữ di sản, thay vì chỉ tiếp cận văn hóa thông qua những chương trình biểu diễn.

Bởi giá trị của cồng chiêng không chỉ nằm ở âm thanh của những nhạc cụ mà còn gắn với không gian văn hóa, những con người hiểu và thực hành các nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh mở lớp truyền dạy, việc duy trì các đội chiêng, tạo điều kiện để nghệ nhân tham gia hướng dẫn và thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa tại thôn, làng có ý nghĩa quan trọng.

Ngay sau khóa học, các học viên đã trực tiếp tham gia trình diễn tại lễ cúng mừng nhà rông truyền thống tổ chức ngày 22/11

Theo ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trước những biến đổi của đời sống hiện đại, không gian văn hóa truyền thống đang chịu nhiều tác động. Nhiều nghệ nhân am hiểu bài chiêng cổ, kỹ thuật chỉnh chiêng và tri thức dân gian đã cao tuổi, trong khi việc trao truyền cho thế hệ trẻ còn khó khăn. Khi một nghệ nhân ra đi mà chưa kịp trao truyền tri thức, chúng ta có thể mất đi một phần ký ức văn hóa không gì thay thế được. Vì vậy, bảo tồn không chỉ là bảo vệ những bộ chiêng quý mà còn là gìn giữ bài chiêng cổ, thang âm nguyên bản, nghi lễ, tri thức và không gian văn hóa của cộng đồng.

Tỉnh Gia Lai xác định, bảo tồn không phải để văn hóa đứng yên trong quá khứ mà để văn hóa tiếp tục sống và phát triển cùng cộng đồng. Người dân là chủ thể của di sản; già làng, nghệ nhân là những người nắm giữ tri thức quý báu; buôn làng là không gian sống của di sản. Tỉnh sẽ quan tâm nghiên cứu, kiểm kê, số hóa các giá trị có nguy cơ mai một; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ; gìn giữ không gian văn hóa gắn với sinh kế và đời sống Nhân dân.

Từ những lớp học ở Ia Pnôn có thể thấy, bảo tồn di sản chỉ thực sự bền vững khi có sự tiếp nối giữa các thế hệ, khi người trẻ không chỉ biết đến mà còn chủ động thực hành, gìn giữ văn hóa của dân tộc mình. Tiếng cồng chiêng vì thế không chỉ vang lên trong những ngày hội mà cần tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày của mỗi buôn làng.