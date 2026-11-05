Gia Lai gắn mã QR cho cơ sở 'Bánh mì an toàn'

661 cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo thống kê của ngành Y tế, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 13.354 cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, cấp tỉnh quản lý 2.743 cơ sở, cấp xã quản lý 10.611 cơ sở, chiếm 79,5% tổng số cơ sở.

Trong số các cơ sở thuộc cấp xã quản lý có 6.504 cơ sở thức ăn đường phố, 3.301 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 806 bếp ăn tập thể. Đối với 3.301 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, có 2.640 cơ sở được cấp giấy, đạt 80%; còn 661 cơ sở chưa được cấp, chiếm 20%.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, trong 9 tháng 2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức 14 đoàn kiểm tra, gồm 6 đoàn liên ngành và 8 đoàn chuyên ngành, kiểm tra 234 cơ sở. Qua kiểm tra, phát hiện 89 cơ sở vi phạm; trong đó 76 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 329 triệu đồng.

Tại cấp xã, 323 đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập, kiểm tra 5.950 cơ sở và phát hiện 139 cơ sở vi phạm. Trong đó, 111 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền khoảng 204,5 triệu đồng; 28 cơ sở được nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục.

Công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm được triển khai tại 40 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, với 140 mẫu được lấy để kiểm nghiệm. Kết quả có 137/140 mẫu đạt, chiếm 97,86%; 3 mẫu không đạt, trong đó có mẫu chả lụa và thịt chế biến không đạt chỉ tiêu E.coli.

Đối với các mẫu không đạt, ngành Y tế đã thực hiện truy xuất, xác định nguyên nhân, hướng dẫn khắc phục và xử lý theo quy định. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các sự kiện, lễ hội và hoạt động tập trung đông người cũng được triển khai theo kế hoạch.

Từ bánh mì đến mô hình kiểm soát an toàn

Gia Lai triển khai mô hình điểm “Bánh mì an toàn Gia Lai”. Ảnh: Như Nguyện.

Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2 vụ ngộ độc và nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các cơ sở kinh doanh bánh mì thuộc phạm vi quản lý của cấp xã, với tổng số 378 người mắc, không có trường hợp tử vong.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm từ 3 xuống 2, nhưng số người mắc tăng mạnh từ 160 lên 378 người, tương ứng 136,3%. Kết quả điều tra xác định một vụ do vi khuẩn Salmonella spp.; vụ còn lại nghi ngờ liên quan đến việc sử dụng bánh mì kẹp thịt, chưa xác định được nguyên nhân.

Ông Hùng cho biết, các vụ ngộ độc thực phẩm chủ yếu xuất phát từ thức ăn đường phố, đặc biệt là bánh mì. Hiện nay, nhiều cơ sở ít có điều kiện lưu trữ bằng tủ bảo quản lạnh, trong khi thực phẩm để ngoài trời chỉ sử dụng được trong khoảng 2 giờ, sau thời gian này, nguy cơ mất an toàn thực phẩm sẽ cao.

Từ thực tế trên, Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai mô hình điểm “Bánh mì an toàn Gia Lai” năm 2026 tại 20 cơ sở, từ đó truy xuất được nguồn gốc thực phẩm, khu vực chế biến, trang thiết bị, dụng cụ, vệ sinh cá nhân, thực hành chế biến và bảo quản thực phẩm...

Chi cục cũng tổ chức 2 lớp tập huấn cho 20 cơ sở tham gia mô hình, với 60/60 học viên tham dự. Hiện ngành Y tế xây dựng và cấp mã QR thông tin cho các cơ sở tham gia mô hình.

Theo ông Hùng, khi đến các cơ sở có mã QR, người dân và du khách có thể tra cứu thông tin liên quan nguồn gốc, quy trình chế biến..., qua đó có thêm cơ sở để lựa chọn và yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.