Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MT.

Dự hội nghị có ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự còn có Đại tá Trần Việt Hà, Chính ủy Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng và đoàn công tác.

Hội nghị quy tụ gần 450 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp và lực lượng trực tiếp tham mưu, triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu khai mạc, ông Rah Lan Chung nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, chủ động và phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, nhất là lực lượng làm công tác 35 ở cơ sở.

Theo ông Rah Lan Chung, nếu tại hội nghị tập huấn tháng 5/2026, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tập trung bồi dưỡng kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng thì hội nghị lần này đi sâu vào thực hành lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp xử lý những tình huống phát sinh trên địa bàn.

Đặc biệt, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã, phường là nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Những vụ việc phức tạp, nhạy cảm nếu không được nắm bắt, xử lý kịp thời có thể phát sinh dư luận, tạo điều kiện để các thông tin sai lệch lan truyền, gây ảnh hưởng đến tình hình địa phương.

Trước thực tế đó, ông Rah Lan Chung yêu cầu cấp ủy, chính quyền cơ sở chủ động nắm tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân, kiểm tra, xác minh thông tin và kịp thời giải thích, cung cấp thông tin chính xác. Việc xử lý các vấn đề phải bảo đảm khách quan, đúng bản chất, không để bị động, bất ngờ.

Ông cũng lưu ý, sự phát triển nhanh của công nghệ khiến thông tin trên không gian mạng lan truyền với tốc độ lớn. Đáng chú ý, hình ảnh, âm thanh, video có thể bị cắt ghép hoặc tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), gây khó khăn cho công tác nhận diện và kiểm chứng. Vì vậy, lực lượng làm công tác 35 cần được trang bị kỹ năng nhận diện, xác minh thông tin và phối hợp xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: MT.

Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sau hội nghị rà soát đầu mối, quy trình, phương thức phối hợp; vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức lực lượng.

Theo chương trình, các báo cáo viên Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng truyền đạt những nội dung nghiệp vụ về nhận diện, kiểm chứng thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng.

Điểm nhấn của hội nghị là phần diễn tập tình huống giả định, trong đó học viên trực tiếp thực hành phân công trách nhiệm, phối hợp giữa các đầu mối trong tiếp nhận, xác minh, báo cáo và cung cấp thông tin khi xảy ra vụ việc phức tạp, nhạy cảm tại địa phương.

Thông qua tập huấn và diễn tập, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai hướng đến đánh giá năng lực phối hợp thực tế, nhận diện những khâu còn lúng túng, hạn chế để kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo/Ban Công tác 35 cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.