Gia Lai: Gần 3.000 người tham gia chạy bộ hưởng ứng vì một Việt Nam khỏe mạnh, phồn vinh

Nghi thức chào cờ trang nghiêm ở điểm cầu trực tuyến tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Sức khỏe là vốn quý của mỗi con người, là nền tảng để mỗi chúng ta học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp.

Thể dục, thể thao vì thế không chỉ là rèn luyện thể chất, mà còn góp phần hình thành lối sống tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, năng động.

Lễ phát động với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, nhằm kêu gọi mỗi người dân chủ động lựa chọn cho mình ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và khả năng; duy trì việc tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen, xây dựng văn hóa rèn luyện thể chất trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và đưa việc vận động trở thành một phần tự nhiên, thiết thực của cuộc sống.

Các lực lượng háo hức trước vạch xuất phát

Bởi khi mỗi người khỏe hơn, mỗi gia đình khỏe hơn, khi cộng đồng cùng khỏe mạnh, chúng ta sẽ có thêm nền tảng để xây dựng một Việt Nam phát triển, hạnh phúc và hùng cường.

Tại tỉnh Gia Lai, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn từ 2021 - 2030, trong thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động, phong trào tập luyện thể thao, trong đó có phát động mỗi người dân lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp.

Gần 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia chạy bộ đồng hành xung quanh khu vực đường Nguyễn Tất Thành

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai cho biết, hằng năm tỉnh tổ chức Ngày chạy Olympic toàn dân, Ngày Olympic vì sức khỏe toàn dân, ngày tập luyện triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em... đều là những hoạt động nhằm gìn giữ, nâng cao sức khỏe người dân.

Sau nghi thức phát động, các lực lượng tham gia chạy bộ hưởng ứng

Theo lãnh đạo Sở VHTTDL Gia Lai, thông qua lễ phát động hôm nay, mỗi người dân sẽ lựa chọn cho mình một môn thể thao tập luyện thường xuyên. Đồng thời lan tỏa rộng rãi phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân cũng như đến với lực lượng cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau nghi thức phát động, các lực lượng tại Gia Lai háo hức tham gia chạy bộ đồng hành trên con đường Nguyễn Tất Thành, với cự ly 3km.