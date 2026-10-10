Gia Lai: Gần 3.000 người chạy bộ, lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao

Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và duy trì tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe.

Sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Ngay sau nghi thức phát động tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, các lực lượng tham gia hào hứng bước vào hoạt động chạy bộ đồng hành với cự ly 3km.

Sự tham gia của đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp học sinh, sinh viên đã góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa thông điệp về lợi ích của việc vận động thể chất trong đời sống hằng ngày.

Hoạt động lần này, Công an tỉnh Gia Lai huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động từ 300 - 500 cán bộ, chiến sĩ; Đoàn Thanh niên tỉnh huy động 500 đoàn viên; các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn cùng nhân dân các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông cũng tích cực tham gia khối chạy đồng hành.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Ý, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, cho biết: Hằng năm, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thể thao cộng đồng như Ngày chạy Olympic toàn dân, Ngày Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Các đại biểu cùng đông đảo quần chúng nhân dân hào hứng trước giờ xuất phát.

Thông qua những hoạt động này, ngành văn hóa, thể thao và du lịch mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của thể dục, thể thao; đồng thời vận động mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp để duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, lễ phát động năm nay tiếp tục hướng đến việc đưa phong trào tập luyện thể dục, thể thao phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, công chức, viên chức đến học sinh, sinh viên và người lao động. Qua đó, từng bước hình thành thói quen vận động hằng ngày, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, gần 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã tham gia chạy bộ xung quanh khu vực đường Nguyễn Tất Thành

Đặc biệt, tỉnh chú trọng phát huy các môn thể thao có thế mạnh, trong đó có chạy việt dã và võ thuật cổ truyền, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, liên đoàn, câu lạc bộ và các lực lượng xã hội trong phát triển thể thao quần chúng.