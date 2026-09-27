Gia Lai: Gần 250 vận động viên tham gia Giải bơi biển Quy Nhơn Nam

Khu vực tổ chức Giải bơi biển “Quy Nhơn Nam Swim 2026” tại Công viên Thiếu nhi mở rộng, phường Quy Nhơn Nam. (Ảnh: ĐẶNG VIỆT)

Giải đấu năm nay thu hút gần 250 vận động viên đến từ nhiều câu lạc bộ và địa phương, cùng tranh tài ở hai cự ly 1km và 2km. Không khí tại khu vực thi đấu trở nên sôi động ngay từ sáng sớm, khi các vận động viên tập trung làm thủ tục, khởi động và chuẩn bị cho phần thi của mình.

Đường bơi được Ban tổ chức thiết kế khoa học, phân luồng rõ ràng, có lực lượng cứu hộ, y tế và tình nguyện viên túc trực dọc tuyến nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, các khán giả và cổ động viên cũng góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt, cổ vũ tinh thần cho vận động viên.

Các vận động viên xuất phát ở cự ly bơi 1km tại Giải bơi biển “Quy Nhơn Nam Swim 2026”. (Ảnh: ĐẶNG VIỆT)

Nhiều vận động viên chia sẻ, việc tham gia giải không chỉ là cơ hội thử thách bản thân, mà còn là dịp để giao lưu, học hỏi và trải nghiệm không gian biển Quy Nhơn Nam. Với sự chuẩn bị chu đáo, giải đấu đã trở thành một ngày hội thể thao thực sự, nơi tinh thần rèn luyện sức khỏe và tình yêu biển được lan tỏa mạnh mẽ.

Phát biểu khai mạc, bà Tạ Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Nam cho biết, giải bơi biển lần này không đơn thuần là một cuộc thi thể thao, mà sự kiện còn mang ý nghĩa tạo thêm sân chơi lành mạnh cho người dân, vận động viên và du khách. Qua đó khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Bà Nga cho biết, việc tổ chức giải bơi biển trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh biển Quy Nhơn Nam, gắn kết thể thao với du lịch. “Chúng tôi mong muốn qua giải đấu này, người dân thêm yêu biển quê hương, du khách có thêm trải nghiệm mới mẻ, và phong trào thể thao cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ hơn”, bà chia sẻ.

Lực lượng phục vụ giải theo dõi, hỗ trợ vận động viên trong quá trình thi đấu. (Ảnh: ĐẶNG VIỆT)

Hai cự ly thi đấu được tổ chức trên biển, phù hợp các nhóm vận động viên tham gia. Trong quá trình thi đấu, vận động viên được yêu cầu tuân thủ quy định của Ban tổ chức, bảo đảm an toàn và hỗ trợ nhau khi cần thiết. Lực lượng phục vụ giải được bố trí dọc đường bơi để theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ vận động viên.

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức giải bơi biển tại Quy Nhơn Nam nhằm duy trì thêm một hoạt động thể thao cộng đồng gắn với không gian biển. Thông qua giải, địa phương có thêm hoạt động để người dân và du khách tham gia, đồng thời kết hợp thể thao với các hoạt động du lịch trong thời gian diễn ra Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026.

Đại biểu, vận động viên tham dự khai mạc Giải bơi biển “Quy Nhơn Nam Swim 2026”. (Ảnh: ĐẶNG VIỆT)

Ngoài ra, giải “Quy Nhơn Nam Swim 2026” cũng tạo điều kiện để các câu lạc bộ, vận động viên bơi biển giao lưu, thi đấu và trao đổi kinh nghiệm. Đây là lần tổ chức giải trong chuỗi hoạt động của phường Quy Nhơn Nam hướng tới đa dạng hóa các hoạt động thể thao, văn hóa và du lịch trên địa bàn.