Gia Lai: Gần 2.000 nghệ nhân hội tụ trong đêm hội cồng chiêng giữa đại ngàn

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐS.

Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, nằm trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng-Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện các tỉnh, thành phố, cơ quan ngoại giao cùng đông đảo người dân và du khách.

Dự chương trình có Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân đoàn 34; bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Về phía tỉnh Gia Lai có ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, từ bao đời nay, tiếng cồng, tiếng chiêng đã ngân vang trong đời sống buôn làng Tây Nguyên, gắn với những nghi lễ thiêng liêng và ngày hội cộng đồng. Cồng chiêng không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng nói tâm hồn, ký ức cộng đồng, sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, tổ tiên và các thế hệ.

Những giá trị đặc sắc ấy đã làm nên Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO ghi danh là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại năm 2005, trở thành niềm tự hào của Tây Nguyên và cả dân tộc Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Festival Cồng chiêng năm 2026, diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia, là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu. Đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế một Gia Lai mới, nơi đại ngàn kết nối với biển xanh, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hòa cùng khát vọng phát triển và hội nhập.

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng, văn hóa cần trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, trong đó du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng phải góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân. Phát triển du lịch không phải để biến văn hóa thành những sản phẩm trình diễn đơn thuần, mà phải để di sản được trân trọng hơn và chính cộng đồng gìn giữ di sản được hưởng lợi từ những giá trị ấy.

Điểm nhấn tại đêm hội là sự hội tụ của hàng nghìn nghệ nhân, cùng hòa nhịp trong những thanh âm cồng chiêng và điệu múa xoang đặc trưng của các dân tộc Tây Nguyên.

Tham gia Festival lần này, Gia Lai có gần 1.200 nghệ nhân đến từ 27 xã, phường, cùng đội cồng chiêng nhí Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ia Grai và Hợp tác xã Tượng gỗ Tây Nguyên. Các đoàn nghệ nhân đến từ những địa phương như Tơ Tung, Kim Sơn, Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh, Pleiku, Chư Prông, Phú Thiện, Kbang, Chư Păh, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê, Ayun Pa, Mang Yang, Kông Chro...

Bên cạnh đó, các đoàn nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Đồng Nai cũng mang đến những sắc màu văn hóa riêng. Mỗi đoàn có cách thể hiện, nhịp điệu và bản sắc riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng của văn hóa cồng chiêng các vùng miền.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: ĐS.

Gia Lai hiện là nơi sinh sống của hơn 40 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán, tín ngưỡng và nét văn hóa đặc trưng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Trong đó, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cùng hệ thống lễ hội dân gian, nhà rông, nhà sàn, nhà mồ, sử thi, dân ca... là những giá trị đặc sắc làm nên sức hấp dẫn của vùng đất này.

Tỉnh Gia Lai công bố và tôn vinh Bảo vật quốc gia - Bộ chiêng Kơ Đơ. Ảnh: ĐS.

Dịp này, tỉnh Gia Lai công bố và tôn vinh Bảo vật quốc gia - Bộ chiêng Kơ Đơ. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật tiêu biểu, bộ chiêng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.

Khép lại những màn trình diễn cồng chiêng sôi động là màn bắn pháo hoa chào mừng Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách.

Đêm hội không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần kết nối các cộng đồng, địa phương, lan tỏa sức sống của di sản cồng chiêng, khẳng định sức hấp dẫn của văn hóa Tây Nguyên trong hành trình phát triển du lịch Gia Lai.