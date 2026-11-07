Gia Lai: Gần 1.500 nghệ nhân hòa nhịp sắc màu văn hóa tại Lễ hội đường phố

Lễ hội đường phố trở thành một trong những hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách trong khuôn khổ Festival Văn hóa cồng chiêng và các hoạt động văn hóa, du lịch tại Gia Lai.

Tham gia chương trình có gần 1.500 nghệ nhân thuộc 39 đoàn, trong đó 29 đoàn đến từ các xã, phường của tỉnh Gia Lai và 10 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi đoàn mang đến lễ hội những sắc màu văn hóa riêng, đại diện cho các cộng đồng dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Tày, Thái…

Gần 1.500 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng hòa mình vào lễ hội đường phố trong Festival cồng chiêng Gia Lai 2026

Khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, các nghệ nhân mang theo cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc cùng nhiều đạo cụ, mô hình, con rối, cà kheo được chuẩn bị công phu. Mỗi tiết mục không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo mà còn tái hiện những nét sinh hoạt văn hóa, phong tục và đời sống tinh thần đặc trưng của từng cộng đồng.

Trên các tuyến đường thuộc phường Pleiku và khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, các đoàn nghệ nhân vừa diễu hành vừa trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống, nghệ thuật đi cà kheo cùng nhiều tiết mục dân gian đặc sắc.

Âm thanh rộn ràng của cồng chiêng hòa quyện với sắc màu trang phục, những điệu múa truyền thống và màn trình diễn sinh động đã khuấy động không gian phố núi. Dọc các tuyến đường, đông đảo người dân và du khách hào hứng dõi theo, cổ vũ, tạo nên bầu không khí lễ hội náo nhiệt.

Đoàn diễu hành chia làm 2 đoàn, xuất phát từ đường Hai Bà Trưng, Hoàng Hoa Thám và điểm cuối là Quảng trường Đại đoàn kết

Không đơn thuần là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đường phố còn là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng mình. Qua đó, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Giữa không khí náo nhiệt của lễ hội, sự xuất hiện của đội chiêng nhí làng Đồng Tâm (xã Tơ Tung) mang đến một sắc thái riêng. Vượt quãng đường gần 100km để đến với ngày hội, 40 thành viên trong đội nhanh chóng hòa mình vào nhịp chiêng, tự tin trình diễn những tiết mục đã được chuẩn bị, tập luyện công phu.

Là một trong hai đội chiêng nhí của tỉnh được lựa chọn tham gia Festival, các em đã miệt mài tập luyện trong thời gian dài với mong muốn mang đến những phần trình diễn tốt nhất. Chương trình biểu diễn gồm các bài cồng chiêng “Mừng lúa mới”, “Đón khách”; dân ca “Ru em”, “Đẹp như hoa Pơ lang” và hòa tấu nhạc cụ “Vang vọng đại ngàn”.

Dù tuổi đời còn nhỏ, các thành viên trong đội chiêng đã thể hiện sự tự tin, say mê qua từng nhịp chiêng, điệu múa. Với các em, được góp mặt tại một sự kiện văn hóa lớn không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn là cơ hội giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc mình đến với đông đảo công chúng.

Tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp xoang hòa chung sắc màu thổ cẩm tạo nên không khí náo nhiệt, rộn ràng

Em Đinh Phong (15 tuổi), thành viên đội chiêng nhí làng Đồng Tâm, chia sẻ: “Chúng em rất vui khi được đại diện cho làng, cho xã giới thiệu cồng chiêng của dân tộc Ba Na đến với người dân và du khách. Vì vậy, dù đường xa nhưng cả đội không ai thấy mệt”.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, lễ hội là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc; tạo không gian giao lưu, kết nối nghệ nhân các địa phương, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa đến người dân và du khách.

Những thanh âm rộn rã cùng sắc màu trang phục truyền thống đã tạo nên không gian văn hóa đa dạng, đậm bản sắc các dân tộc

Những nhịp chiêng ngân vang giữa phố núi, được thể hiện bởi cả những nghệ nhân cao tuổi lẫn các em nhỏ, đã tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa các thế hệ. Đó không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản văn hóa trong cộng đồng.

Từ những nghệ nhân đã gắn bó cả đời với cồng chiêng đến lớp trẻ đang tiếp bước, tình yêu văn hóa truyền thống vẫn được nuôi dưỡng và trao truyền qua từng thế hệ. Chính sự tiếp nối ấy góp phần giữ cho tiếng cồng chiêng không chỉ vang vọng trong buôn làng mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại, trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc, góp phần làm nên sức hấp dẫn của Gia Lai trên bản đồ du lịch.