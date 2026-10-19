Gia Lai duyệt dự án khu công nghiệp hơn 4.355 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên làm nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 2, theo Quyết định số 4426/QĐ-UBND.

Phối cảnh Khu công nghiệp Phù Mỹ và khu vực cảng biển. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Dự án nằm tại xã Phù Mỹ Đông, rộng 384,06 ha, thuộc tổng diện tích quy hoạch 820,86 ha của Khu công nghiệp Phù Mỹ. Trong đó, hơn 261 ha được dành để phát triển nhà máy, kho bãi và các công trình phục vụ sản xuất công nghiệp.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 4.355 tỷ đồng, gồm khoảng 653 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và hơn 3.701 tỷ đồng vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo kế hoạch, dự án triển khai trong 48 tháng, từ quý IV/2026 đến quý III/2030. Giai đoạn đầu, nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng và khởi công.

Từ cuối năm 2027 đến năm 2029, dự án tập trung san lấp, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút doanh nghiệp thứ cấp khi đáp ứng đủ điều kiện. Các hạng mục dự kiến hoàn tất để đưa vào khai thác từ quý III/2030.

Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ cung cấp mặt bằng sản xuất, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng và các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư dành quỹ đất theo quy định cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê hoặc thuê lại. Dự án cũng phải bố trí các công trình tiện ích công cộng và cơ sở lưu trú cho công nhân theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, việc thu hút đầu tư phải phù hợp định hướng phát triển khu công nghiệp, không tiếp nhận những ngành có nguy cơ gây ô nhiễm cao hoặc nhạy cảm về môi trường theo quy định.

Nhà đầu tư còn phải khảo sát hệ thống kênh, mương phía Tây dự án để xây dựng phương án tiêu thoát nước, bảo đảm không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực.

Trước đó, Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1, rộng 436,8 ha, đã được khởi công tháng 8/2025, do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp nằm ở khu vực ven biển, tiếp giáp Cảng nước sâu Phù Mỹ, cách Cảng Quy Nhơn khoảng 51 km và Sân bay Phù Cát khoảng 60 km. Dự án có khả năng kết nối với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường ven biển phía Đông tỉnh Gia Lai.

Việc triển khai giai đoạn 2 sẽ bổ sung quỹ đất sản xuất công nghiệp, mở rộng hạ tầng phục vụ doanh nghiệp và tăng khả năng thu hút đầu tư vào khu vực ven biển Gia Lai.