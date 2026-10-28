Gia Lai: Đường băng hơn 3.245 tỷ đồng ở sân bay Phù Cát trước ngày khánh thành

Trong ngày cuối cùng trước lễ khánh thành, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc, phương tiện cơ giới khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, kiểm tra và rà soát các hạng mục, sẵn sàng đưa công trình vào khai thác.

Các công nhân, kỹ sư khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, kiểm tra và rà soát các hạng mục, sẵn sàng cho lễ khánh thành đường cất hạ cánh số 2.

Gắn bó với công trường khoảng 7 tháng qua, ông Văn Hoàng, công nhân Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn không giấu được niềm vui khi dự án sắp hoàn thành. Công việc hằng ngày của ông là lắp đặt hệ thống đường ống phục vụ đi dây điện ngầm trên đường cất hạ cánh.

Ông Hoàng chia sẻ, đến nay, các phần việc được giao đã hoàn tất, công trường đang chuẩn bị cho lễ khánh thành. Đối với những người trực tiếp thi công, việc góp sức hoàn thành một công trình giao thông trọng điểm, có yêu cầu kỹ thuật cao như đường cất hạ cánh số 2 là niềm tự hào, đồng thời là dấu mốc đáng nhớ trong quá trình lao động.

Công nhân phun nước vệ sinh mặt đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát, bảo đảm điều kiện sẵn sàng trước lễ khánh thành và đưa công trình vào khai thác.

Khởi công từ tháng 8/2025, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Công trình được triển khai trong điều kiện tiến độ gấp, phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, chất lượng, an toàn và an ninh hàng không.

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (đại diện chủ đầu tư) chia sẻ: Hơn một năm qua, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức làm việc theo phương án "3 ca, 4 kíp", xuyên lễ, có thời điểm thi công cả ngày lẫn đêm.

Đặc biệt, công tác quản lý chất lượng được chú trọng đối với các hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao, nhất là kết cấu bê tông xi măng mặt đường cất hạ cánh. Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị tổ chức thi công hạng mục này từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, liên tục trong 5 tháng.

Theo thiết kế, đường cất hạ cánh số 2 có chiều dài 3.048 m, chiều rộng 45 m, sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng cường độ cao, gồm lớp bê tông mác 150 dày 25 cm phía dưới và lớp bê tông mác 350 dày 45 cm phía trên.

Cùng với hệ thống đường lăn kết nối và các hạng mục kỹ thuật phụ trợ, công trình được đầu tư đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu khai thác theo thiết kế.

Khi đưa vào vận hành, đường cất hạ cánh số 2 có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; đồng thời có thể tiếp nhận tàu bay Code E khi có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khai thác tương ứng.

Việc hoàn thành công trình bổ sung hạ tầng quan trọng cho Cảng hàng không Phù Cát, tạo điều kiện nâng cao năng lực khai thác, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đồng thời hỗ trợ kết nối Gia Lai với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.