Gia Lai được giao phát triển 8.041 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đến năm 2030

Cụ thể, năm 2026, tỉnh được giao chỉ tiêu 1.941 căn; các năm 2027, 2028, 2029, mỗi năm hoàn thành 1.500 căn và năm 2030 là 1.600 căn. Đây là cơ sở để địa phương cụ thể hóa kế hoạch phát triển các loại hình nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế trong từng năm.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn thực hiện nghi thức cất nóc Dự án nhà ở xã hội Hàng hải Bình Định. Ảnh: H.Y

Trên phạm vi cả nước, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn. Trong đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn và chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Chính phủ yêu cầu các địa phương căn cứ chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm để thực hiện; đồng thời, rà soát những dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở để tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai của các địa phương, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ đồng thời yêu cầu nghiên cứu tăng tỷ trọng nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm tỷ trọng nhà ở xã hội để bán; xác định cụ thể các khu đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và bảo đảm quỹ đất tại những vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Đáng chú ý, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được yêu cầu đưa vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, thực hiện song song các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường nhằm rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Nghị quyết được ban hành nhằm tiếp tục triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Chính phủ xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12-1-2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.