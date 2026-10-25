Gia Lai đưa trải nghiệm di sản vào điểm đến du lịch

Ngày 24/10, tại di tích Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật “Hành trình di sản: Trình diễn và trải nghiệm di sản văn hóa Gia Lai, 2026”, thu hút đông đảo người dân, du khách và các em học sinh, sinh viên tham gia.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, phát biểu khai mạc.

Đây là hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Chương trình giới thiệu những loại hình nghệ thuật đặc trưng của địa phương ngay trong không gian tháp Chăm, bổ sung hoạt động trải nghiệm cho khách tham quan.

Gắn bảo tồn với phát triển du lịch

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, khẳng định di sản cần được gìn giữ và trao truyền ngay trong đời sống. “Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ mà còn phải tìm ra những cách thức phù hợp để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và trao truyền cho các thế hệ mai sau”, bà Tuyết nhấn mạnh.

Biểu diễn trống trận Quang Trung.

Theo bà Tuyết, từ di tích, lễ hội, phong tục đến tri thức dân gian và nghệ thuật truyền thống, di sản Gia Lai phản ánh lịch sử, đời sống và sức sáng tạo của các cộng đồng dân tộc. Đây là nguồn lực quan trọng để giáo dục truyền thống, phát huy bản sắc và phát triển du lịch bền vững.

Với chương trình “Hành trình di sản”, bảo tàng chú trọng đưa công chúng tham gia trực tiếp vào các hoạt động thưởng thức, giao lưu và thực hành nghệ thuật truyền thống. Thông qua sự phối hợp với trường học, nghệ nhân và cộng đồng, chương trình hướng đến bồi đắp niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ, đồng thời làm phong phú trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Sau nghi thức khai mạc, trống trận Quang Trung kết hợp múa cờ hội Tây Sơn mở màn phần nghệ thuật. Tiết mục do nghệ sĩ Thu Hương cùng các nhạc công, diễn viên Đội nhạc võ Bảo tàng Quang Trung thể hiện. Tiết mục sử dụng dàn trống 12 chiếc, gồm ba hồ xuất binh, xung trận phá thành và khải hoàn mừng chiến thắng.

Biểu diễn võ cổ truyền.

Tiếp nối là các võ sư, võ sinh Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định với đồng diễn quyền Nạp mã môn cương, Chấn thiên cung, Lôi long đao, đồng diễn Song phượng kiếm và Đao lăn khiên. Các bài quyền, bài binh khí giới thiệu sự phong phú trong kỹ thuật và truyền thống võ học địa phương.

Phần nghệ thuật dân gian Chăm H’roi mở đầu bằng tiếng trống K’toang đối đáp “Gọi bạn”, tiếp đến là dân ca về những thiếu nữ Chăm xuống suối xúc cá. Nghệ nhân ưu tú Ngọc Hương, nghệ nhân Chí Linh cùng các diễn viên, thiếu nữ Chăm H’roi ở Vân Canh tham gia trình diễn.

Biểu diễn trống K’toang đặc sắc.

Bài hòa tấu chiêng cổ “Cầu mùa” kết hợp cồng ba, chiêng năm, trống K’toang, chập chã và xà reo, gửi gắm ước nguyện mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ. Khép lại phần nghệ thuật, Nhóm nhạc dân tộc Hương Quê giới thiệu hòa tấu “Tứ quý – Lý ngựa ô Nam” và dân ca Liên khu V qua “Lý vãi chài”, “Lý thượng du”, “Lý ngựa ô”.

Thêm trải nghiệm để thu hút du khách

Sau phần biểu diễn, các em học sinh, sinh viên giao lưu với các nghệ sĩ tuồng và nghệ nhân vẽ mặt nạ tuồng. Người tham dự được giới thiệu những nhân vật chính trong tuồng, đặc điểm hóa trang và ý nghĩa tượng trưng của màu sắc trên mặt nạ trước khi thực hành.

Các em học sinh, sinh viên giao lưu với nghệ sĩ tuồng dưới chân tháp cổ.

Giới thiệu mặt nạ tuồng.

Từ những điều vừa tìm hiểu, các bạn trẻ chọn mẫu yêu thích để vẽ, tô màu. Cách tổ chức này giúp người tham gia ghi nhớ đặc điểm nhân vật qua từng nét cọ, đồng thời cảm nhận sự tỉ mỉ của người làm nghề. Không khí vui vẻ của hoạt động cũng thu hút sự quan tâm của du khách.

Việc kết hợp tham quan với thưởng thức nghệ thuật và thực hành giúp chuyến tham quan Tháp Đôi thêm phong phú. Bên cạnh kiến trúc Chăm cổ kính, du khách được tìm hiểu văn hóa địa phương qua chính những người đang gìn giữ, thực hành nghệ thuật truyền thống.

Vẽ mặt nạ tuồng.

Chương trình khép lại, các bạn trẻ và du khách được tặng những chiếc mặt nạ tuồng do chính mình vẽ, tô màu để mang về làm kỷ niệm. Được nâng niu trên tay, món quà lưu giữ những điều vừa khám phá về nghệ thuật truyền thống bên tháp cổ. Những trải nghiệm trực tiếp như vậy giúp công chúng hiểu thêm về di sản, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến Tháp Đôi.

Lịch trải nghiệm di sản Từ 26/10 đến hết 13/12, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm di sản phục vụ người dân, du khách theo lịch hằng tuần. * Tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai - Thứ Sáu: Trải nghiệm hóa trang và vẽ mặt nạ tuồng. * Tại di tích Tháp Đôi - Chiều thứ Ba: Thưởng thức trống trận Quang Trung kết hợp múa cờ hội Tây Sơn; giao lưu và trải nghiệm. - Thứ Tư: Tìm hiểu, trải nghiệm nghệ thuật dân gian Chăm H’roi. - Thứ Bảy và Chủ nhật: Xem biểu diễn, trải nghiệm võ cổ truyền Bình Định; tìm hiểu nghệ thuật hóa trang và vẽ mặt nạ tuồng.