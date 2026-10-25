Gia Lai: Đưa nông sản lên sàn số, lan tỏa sắc màu thổ cẩm Jrai

Kết nối thị trường số, đánh thức giá trị nông sản

UBND phường Thống Nhất vừa phối hợp với với Tiktok Shop và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức chương trình livestream với chủ đề “Hương vị Nông sản & Sắc màu Thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai phường Thống Nhất năm 2026”.

Chương trình nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường, góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại phiên Mega livestream, 10 chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường đã giới thiệu hơn 30 sản phẩm, từ cà phê, hạt điều, mắc ca, yến sào, dược liệu đến sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và thổ cẩm truyền thống.

UBND phường Thống Nhất phối hợp với Tiktok Shop và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức chương trình livestream với chủ đề “Hương vị Nông sản & Sắc màu Thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai"

Thông qua TikTok Shop và Fanpage Facebook của UBND phường Thống Nhất, các chủ thể trực tiếp giới thiệu nguồn gốc, chất lượng, giá bán, chia sẻ câu chuyện sản xuất và tương tác với khách hàng. Hình thức này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn mà còn tạo điều kiện để người dân từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh trực tuyến.

Ông Phạm Toàn Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, cho biết thương mại điện tử ngày càng trở thành kênh phân phối quan trọng, mở ra cơ hội để các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ tiếp cận người tiêu dùng ngoài địa bàn. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh và mô hình khởi nghiệp vẫn gặp khó khăn trong quảng bá sản phẩm, tổ chức bán hàng trực tuyến và kết nối với các đơn vị phân phối.

“Vì vậy, phiên livestream được tổ chức nhằm tạo không gian giới thiệu sản phẩm trực tiếp, đồng thời giúp các chủ thể tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng bán hàng và từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số”, ông Vinh chia sẻ.

Đưa sắc màu thổ cẩm Jrai đến gần hơn với người tiêu dùng

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của những sản phẩm thổ cẩm thủ công do đồng bào Jrai tại các tổ dân phố Plei Kép, Bruk Ngol làm ra. Không chỉ là mặt hàng thủ công, mỗi tấm vải, sản phẩm thổ cẩm còn chứa đựng sự khéo léo của người nghệ nhân, những hoa văn đặc trưng và kỹ thuật dệt được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh nông sản, các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai trên địa bàn được quảng bá tại phiên livestream

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi sự đa dạng về mẫu mã, việc tìm kiếm đầu ra phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với sự duy trì và phát triển nghề dệt truyền thống. Khi được giới thiệu rộng rãi trên không gian mạng, sản phẩm thổ cẩm có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương, giúp người tiêu dùng hiểu hơn về giá trị thủ công và bản sắc văn hóa Jrai.

Thông qua livestream, khoảng cách giữa người làm ra sản phẩm và khách hàng được rút ngắn. Người xem không chỉ có thể tìm hiểu về sản phẩm mà còn được nghe câu chuyện phía sau từng hoa văn, từng công đoạn dệt. Đây cũng là cách đưa nét đẹp văn hóa truyền thống đến gần hơn với những người chưa có dịp trực tiếp đến địa phương.

Việc kết hợp quảng bá nông sản với thổ cẩm truyền thống cho thấy hướng tiếp cận gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa. Nếu có đầu ra ổn định, sản phẩm thủ công không chỉ góp phần tạo thêm thu nhập cho nghệ nhân mà còn tạo động lực để thế hệ trẻ quan tâm, tiếp nối nghề truyền thống.

“Thông qua hoạt động này, phường Thống Nhất hướng đến hỗ trợ người dân từng bước nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến; đồng thời gắn phát triển thương mại điện tử với bảo tồn nghề dệt truyền thống, tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng”, ông Vinh nhấn mạnh.

Việc ứng dụng thương mại điện tử được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các mô hình khởi nghiệp, giúp sản phẩm địa phương có cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn

Theo UBND phường Thống Nhất, phiên livestream mới là bước khởi đầu trong quá trình hỗ trợ người dân tiếp cận phương thức kinh doanh trên nền tảng số. Để duy trì hiệu quả, các cơ sở cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện thông tin giới thiệu, chủ động xử lý đơn hàng và phản hồi khách hàng.

Cùng với đó, sự đồng hành của các cơ quan chuyên môn trong đào tạo kỹ năng số, kết nối doanh nghiệp phân phối và hỗ trợ khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử sẽ đóng vai trò quan trọng.

Từ những phiên livestream, nông sản địa phương có thêm cơ hội vươn xa, còn sắc màu thổ cẩm Jrai được lan tỏa trên không gian số. Khi công nghệ trở thành cầu nối giữa sản phẩm, người tiêu dùng và giá trị văn hóa, đây có thể là hướng đi thiết thực để mở rộng sinh kế, nâng cao giá trị hàng hóa và gìn giữ bản sắc địa phương trong đời sống hiện đại.