Gia Lai đưa nhà máy sản xuất và ứng dụng graphene hơn 200 tỷ đồng vào hoạt động

Tạo nền tảng phát triển công nghiệp vật liệu mới

Ngày 31/10, tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A, Công ty Cổ phần Việt Nam Graphene Global tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene. Đây là một trong những cơ sở sản xuất vật liệu graphene tiên phong tại khu vực miền Trung, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển lĩnh vực vật liệu mới tại Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Với tổng vốn đầu tư 202 tỷ đồng, nhà máy có công suất thiết kế 3.600kg sản phẩm mỗi năm. Không chỉ tập trung sản xuất graphene, dự án còn định hướng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các vật liệu tiên tiến như Graphene Oxide (GO), Graphene Oxide khử (rGO) và vật liệu nano carbon. Đồng thời, nhà máy tích hợp các hoạt động kiểm tra chất lượng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Theo định hướng của doanh nghiệp, việc đầu tư nhà máy không đơn thuần hướng đến sản xuất vật liệu mà còn xây dựng nền tảng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ graphene tại Việt Nam, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành vật liệu tiên tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng: Sự kiện không chỉ đánh dấu việc hoàn thành và đưa vào hoạt động một dự án sản xuất vật liệu mới, mà còn thể hiện bước tiến cụ thể trong định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Trong xu thế phát triển hiện nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quyết định năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của mỗi nền kinh tế. Trong đó, công nghệ vật liệu mới là lĩnh vực nền tảng, có khả năng tạo ra những bước đột phá trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Graphene là vật liệu tiên tiến sở hữu nhiều đặc tính vượt trội về độ bền cơ học, khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt và tính linh hoạt. Những đặc tính này mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cảm biến, vật liệu composite, lớp phủ bảo vệ, pin, thiết bị lưu trữ năng lượng và y sinh.

Giá trị của graphene không chỉ nằm ở bản thân vật liệu mà còn ở khả năng cải thiện tính năng, chất lượng và hiệu quả của nhiều sản phẩm công nghiệp khác. Qua đó, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo ra những ngành sản xuất mới.

Bí Thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ trái sang) tặng tranh lưu niệm cho chuyên gia thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene.

"Phát triển vật liệu graphene không đơn thuần là phát triển một sản phẩm công nghiệp mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận, làm chủ những công nghệ tiên tiến, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp công nghệ cao. Việc đầu tư sản xuất, nghiên cứu và ứng dụng graphene tại Gia Lai có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp hiện đại và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương trong giai đoạn mới", Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Từng bước làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ

Chia sẻ về quá trình triển khai dự án, ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Graphene Global cho biết: Hành trình xây dựng nhà máy bắt đầu từ ngày 2/3/2024, khi đoàn công tác tỉnh Bình Định trước đây ký biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển giao công nghệ với Giáo sư, Tiến sĩ Pichatt Palanugool.

Ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Graphene Global phát biểu tại sự kiện.

Với mục tiêu sản xuất graphene ngay tại Việt Nam, doanh nghiệp khởi công xây dựng nhà máy ngày 24/8/2025. Đến ngày 2/7/2026, dây chuyền sản xuất được lắp đặt và hoàn thiện, tạo tiền đề đưa nhà máy vào hoạt động.

Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp đồng thời mở rộng kết nối với các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia quốc tế, tham gia các hội nghị chuyên ngành graphene tại Tây Ban Nha, Thái Lan và Diễn đàn Graphene Bắc Kinh. Ngày 6/2/2026, công ty ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Khoa học Vật liệu, góp phần tạo nền tảng tiếp nhận, phát triển và từng bước làm chủ công nghệ.

"Hiện nhà máy tập trung sản xuất hai dòng sản phẩm chính là Graphene Oxide (GO) và Graphene Oxide khử (rGO), với độ tinh khiết đạt trên 99%. Để kiểm soát chất lượng sản phẩm, phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị phân tích XRD, UV-Vis và Raman, phục vụ kiểm tra, đánh giá từng lô sản phẩm trước khi xuất xưởng" ông Nguyễn Tiến Danh cho hay.

Cũng theo ông Danh, dự án bước đầu hình thành sự kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực ngành vật liệu mới. Đội ngũ tham gia vận hành, nghiên cứu và phát triển tại nhà máy có sự góp mặt của hai chuyên gia quốc tế cùng 15 thực tập sinh Trường Đại học Quy Nhơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene.

Từ tháng 8/2026, các sinh viên trực tiếp tham gia hoạt động tại phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&D), có cơ hội tiếp cận công nghệ graphene trong môi trường sản xuất và phòng thí nghiệm. Đây được xem là hướng đi thiết thực trong gắn kết đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ mới, tích lũy kinh nghiệm và phát triển năng lực chuyên môn.

Graphene được xem là một trong những vật liệu tiêu biểu của kỷ nguyên công nghệ mới. Với cấu trúc chỉ dày một lớp nguyên tử carbon, vật liệu này có độ bền cơ học cao, khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội, được nghiên cứu và kỳ vọng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, năng lượng, cơ khí, vật liệu xây dựng và công nghiệp chế tạo.

Việc đưa Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene vào hoạt động không chỉ bổ sung một cơ sở sản xuất vật liệu mới tại Gia Lai mà còn mở ra hướng phát triển công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ cao. Trên nền tảng đầu tư sản xuất gắn với nghiên cứu và phát triển, dự án được kỳ vọng tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hệ sinh thái công nghiệp vật liệu tiên tiến và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương trong thời gian tới.