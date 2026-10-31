Gia Lai đưa nhà máy sản xuất graphene công suất 3.600 kg/năm vào hoạt động

Ngày 31/10, tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Việt Nam Graphene Global tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng Nhà máy sản xuất và ứng dụng graphene, với tổng vốn đầu tư 202 tỷ đồng, công suất thiết kế 3.600 kg sản phẩm mỗi năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Đây là một trong những cơ sở sản xuất vật liệu graphene tiên phong tại khu vực miền Trung, mở ra triển vọng phát triển lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ cao tại địa phương.

Dự án không chỉ tập trung sản xuất graphene mà còn hướng đến nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các vật liệu tiên tiến như Graphene Oxide (GO), Graphene Oxide khử (rGO) và vật liệu nano carbon; đồng thời gắn với hoạt động kiểm tra chất lượng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng, trong xu thế phát triển hiện nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quyết định năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của mỗi nền kinh tế. Đặc biệt, công nghệ vật liệu mới được xem là một trong những lĩnh vực nền tảng, có khả năng tạo ra những bước đột phá trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Trong đó, Graphene là vật liệu tiên tiến có nhiều đặc tính vượt trội về độ bền cơ học, khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt và tính linh hoạt, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cảm biến, vật liệu composite, lớp phủ bảo vệ, pin, thiết bị lưu trữ năng lượng và y sinh.

Theo Chủ tịch Phạm Anh Tuấn, điều đáng chú ý, graphene không chỉ có giá trị như một sản phẩm vật liệu riêng lẻ, mà còn có khả năng cải thiện tính năng, chất lượng và hiệu quả của nhiều sản phẩm công nghiệp khác. Từ đó, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo ra những ngành sản xuất mới.

Có thể nói, phát triển vật liệu graphene không đơn thuần là phát triển một sản phẩm công nghiệp mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận, làm chủ những công nghệ tiên tiến, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp công nghệ cao.

Chính vì vậy, việc đầu tư sản xuất, nghiên cứu và ứng dụng graphene tại Gia Lai hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp hiện đại và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Để dự án phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp tổ chức vận hành nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả; bảo đảm chất lượng sản phẩm, các yêu cầu về môi trường, an toàn lao động và quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm ứng dụng graphene có tính thương mại cao, ưu tiên những lĩnh vực như công nghiệp điện tử, năng lượng, vật liệu xây dựng, cơ khí và sản xuất công nghiệp. Cùng với đó là chú trọng đào tạo nhân lực kỹ thuật, sử dụng lao động địa phương, từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ ngay tại Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình vận hành, sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để sản phẩm công nghệ có địa chỉ ứng dụng, kết quả nghiên cứu đi vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Tiến Danh, nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Graphene Global cho biết: hành trình xây dựng nhà máy bắt đầu từ ngày 2/3/2024, khi đoàn công tác tỉnh Bình Định trước đây ký biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển giao công nghệ với Giáo sư, Tiến sĩ Pichatt Palanugool. Với mục tiêu sản xuất graphene ngay tại Việt Nam, doanh nghiệp khởi công xây dựng nhà máy ngày 24/8/2025; đến ngày 2/7/2026, dây chuyền sản xuất được lắp đặt và hoàn thiện.

Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp đồng thời mở rộng kết nối với các tổ chức nghiên cứu, chuyên gia quốc tế, tham gia các hội nghị chuyên ngành graphene tại Tây Ban Nha, Thái Lan và Diễn đàn Graphene Bắc Kinh. Ngày 6/2/2026, công ty ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Khoa học Vật liệu, tạo thêm nền tảng cho việc tiếp nhận, phát triển và làm chủ công nghệ.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Danh, hiện nhà máy tập trung sản xuất hai dòng sản phẩm chính là Graphene Oxide (GO) và Graphene Oxide khử (rGO), với độ tinh khiết đạt trên 99%. Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị phân tích XRD, UV-Vis và Raman nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng từng lô sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Đáng chú ý, đội ngũ tham gia vận hành, nghiên cứu và phát triển tại nhà máy có sự góp mặt của hai chuyên gia quốc tế cùng 15 thực tập sinh Trường Đại học Quy Nhơn. Từ tháng 8/2026, các sinh viên trực tiếp tham gia hoạt động tại phòng Nghiên cứu và Phát triển, tiếp cận công nghệ graphene ngay trong môi trường sản xuất và phòng thí nghiệm. Đây là hướng kết nối giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực kỹ thuật phục vụ lĩnh vực vật liệu mới.

Graphene được xem là một trong những vật liệu tiêu biểu của kỷ nguyên công nghệ mới. Với cấu trúc chỉ dày một lớp nguyên tử carbon, vật liệu này có độ bền cơ học rất cao, khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội, được kỳ vọng mở ra nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng, cơ khí, vật liệu xây dựng và công nghiệp chế tạo. Những đặc tính nổi bật này khiến graphene trở thành đối tượng nghiên cứu, phát triển của nhiều trung tâm khoa học và công nghệ trên thế giới.

Do đó, việc đưa Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene vào hoạt động không chỉ bổ sung một cơ sở sản xuất vật liệu mới tại Gia Lai mà còn mở ra hướng phát triển công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ cao.

Từ nền tảng này, địa phương có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng vật liệu tiên tiến, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.