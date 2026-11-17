An táng các hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Chư Prông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/11, tại Nghĩa trang liệt sỹ Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại làng Sơr (xã Ia Boòng).

Tại lễ truy điệu và an táng, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Chư Prông, trở về với đất mẹ sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, từ kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cùng thông tin do người dân cung cấp tại làng Sơr, từ ngày 26/7-24/9/2026, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sỹ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ, sau bao năm tháng tìm kiếm, bằng sự tận tụy, kiên trì và trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đặc biệt là những cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hôm nay, 18 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại xã Ia Boòng đã trở về Nghĩa trang liệt sỹ Chư Prông.

“Đây không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ. Đó còn là hành trình của lòng biết ơn, nghĩa tình đồng đội, trách nhiệm đối với lịch sử và những người đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người lính được trở về. Mỗi phần mộ được an táng là thêm một địa chỉ để đồng bào, đồng đội và các thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân.”

Chư Prông và Ia Boòng là những địa bàn từng ghi dấu nhiều hoạt động chiến đấu ác liệt trong chiến tranh. Từ nhiều miền quê trên cả nước, những người lính đã đến vùng đất Tây Nguyên, sát cánh cùng đồng bào các dân tộc chiến đấu bảo vệ quê hương. Nhiều người đã nằm lại nơi đây khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại phía sau những ước mơ dang dở và những gia đình mòn mỏi chờ tin. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh lùi xa, cuộc sống trên vùng đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát đã hồi sinh.

Tuy nhiên, vẫn còn những liệt sỹ chưa được tìm thấy, nhiều trường hợp chưa xác định được danh tính và những gia đình chưa có cơ hội đón người thân trở về. Việc tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sỹ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

Trước đó, tại xã Ia Boòng, từ ngày 9-15/10/2025, trên diện tích hơn 100m2 thuộc vườn nhà ông Kor Tân (làng Gà), Đội K52 đã tổ chức đào tìm, quy tập được 18 hài cốt liệt sỹ. Các hài cốt nằm cách nhau khoảng 20 cm, được an táng cẩn thận trong các tăng hoặc vải dù.

Nhiều di vật được tìm thấy cùng các hài cốt như dép cao su, cúc áo bộ đội, lược và một số vật dụng sinh hoạt khác. Qua các di vật, lực lượng chức năng xác định đây là các liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Qua hai đợt tìm kiếm tại xã Ia Boòng trong năm 2025 và 2026, Đội K52 đã quy tập được 36 hài cốt liệt sỹ. Kết quả này cho thấy ý nghĩa của việc kết hợp rà soát dữ liệu, bản đồ tìm kiếm với thông tin do nhân dân cung cấp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ./.