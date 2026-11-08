Gia Lai: Đưa cà phê đặc sản vươn xa trên sàn thương mại điện tử

Ngày 8/11, trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, thương hiệu Cà phê L’amant tổ chức phiên Mega Livestream với chủ đề “Tôn vinh đặc sản cà phê Gia Lai - Fine Robusta Gia Lai vươn mình ra thế giới”. Chương trình có sự đồng hành và tham gia trực tiếp của ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai.

Chương trình có sự đồng hành và tham gia trực tiếp của ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai.

Phát trực tiếp trên TikTok Shop Mall và Shopee Mall, chương trình giới thiệu các dòng sản phẩm cà phê L’amant, đồng thời chia sẻ câu chuyện về chất lượng, vùng nguyên liệu và tiềm năng phát triển của cà phê Fine Robusta Gia Lai. Việc đưa hoạt động quảng bá lên các nền tảng thương mại điện tử giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Tại phiên livestream, ông Nguyễn Đình Kha đánh giá cao chất lượng và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của cà phê đặc sản Gia Lai, đặc biệt là thương hiệu cà phê L’amant. Theo ông Kha, sản phẩm đã đáp ứng các yêu cầu của những thị trường xuất khẩu khó tính, trong đó có châu Âu và hiện được phân phối tại các kệ hàng ở thị trường này.

Đặc biệt, trong các chuyến công tác nước ngoài nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng lựa chọn sản phẩm cà phê đặc sản để giới thiệu đến các đối tác quốc tế. Qua đó, sản phẩm nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ đối tác, góp phần quảng bá hình ảnh cà phê Gia Lai ra thị trường nước ngoài.

Phát trực tiếp trên TikTok Shop Mall và Shopee Mall, chương trình giới thiệu các dòng sản phẩm cà phê L’amant, đồng thời chia sẻ câu chuyện về chất lượng, vùng nguyên liệu và tiềm năng phát triển của cà phê Fine Robusta Gia Lai.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho rằng, người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm cà phê địa phương có chất lượng, uy tín và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

Việc lãnh đạo Sở Công Thương trực tiếp tham gia phiên livestream cùng doanh nghiệp không chỉ tạo thêm sức lan tỏa cho hoạt động quảng bá mà còn thể hiện sự đồng hành của ngành Công Thương trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, đổi mới phương thức xúc tiến thương mại.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, livestream bán hàng đang trở thành một kênh tiếp thị và phân phối đáng chú ý. Việc kết hợp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện thương hiệu với tương tác trực tiếp cùng người tiêu dùng được kỳ vọng mở thêm cơ hội cho cà phê L’amant nói riêng và nông sản Gia Lai nói chung tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.