Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Chiều 14-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai, chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ quý IV/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, đến ngày 30-9, toàn tỉnh đã triển khai 19 chương trình tín dụng chính sách, với doanh số cho vay 9 tháng đạt trên 4.800 tỷ đồng; phục vụ hơn 66.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tổng dư nợ đạt gần 18.250 tỷ đồng, tăng 1.676 tỷ đồng (tương đương 10,1% so với đầu năm 2026). Toàn tỉnh có gần 252.600 hộ còn dư nợ, bình quân trên 72 triệu đồng/hộ. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 18 tỷ đồng, chiếm 0,1% tổng dư nợ; riêng nợ quá hạn chiếm 0,04%.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai Nguyễn Minh Hướng báo cáo kết quả hoạt động tín dụng CSXH 9 tháng năm 2026. Ảnh: Trung Nghĩa

Trong 9 tháng, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH đạt 380 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm. Chi nhánh đang phối hợp với các sở, ngành tham mưu bổ sung 20 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu 400 tỷ đồng; đồng thời chuẩn bị nguồn vốn ủy thác năm 2027 nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách trong hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động thu hồi nợ đến hạn và hạn chế phát sinh nợ quá hạn.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trung Nghĩa

Trong quý IV/2026, Chi nhánh tập trung giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng; nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh huy động vốn và thu hồi nợ.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình cho vay mới dành cho người sau cai nghiện ma túy và học sinh, sinh viên theo học các ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng, đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.