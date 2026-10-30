Gia Lai dự kiến xóa bỏ lối đi tự mở, bổ sung đường ngang qua đường sắt

Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát nhu cầu đi lại thực tế tại hai lối đi tự mở Km1000+080 và Km1010+500, qua phường Hoài Nhơn Bắc và phường Hoài Nhơn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất đầu tư đường ngang có cảnh báo tự động và cần chắn nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vừa bảo đảm ATGT đường sắt.

Lực lượng chức năng đã đóng nhiều lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn Gia Lai để đảm bảo ATGT.

Tương tự, UBND phường Bồng Sơn rà soát, có giải pháp tổ chức đường gom và bảo đảm ATGT tại khu vực Km1021+390 - Km1021+550. Đồng thời rà soát nhu cầu giao thông tại các vị trí Km1019+800, Km1021+390 và Km1023+550 để nghiên cứu, đề xuất đầu tư đường ngang làm cơ sở từng bước rào đóng, xóa bỏ các lối đi tự mở.

UBND xã Phù Mỹ Bắc phối hợp rào đóng, xóa bỏ lối đi tự mở tại Km1033+440 và Km1030+780. Khảo sát các lối đi tự mở Km1027+350 và Km1028+080, nghiên cứu đầu tư đường gom kết nối với cống chui Ba Lù tại Km1029+825.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu nghiên cứu giải pháp đường gom để kết nối qua đường sắt tại vị trí đường ngang ở nhiều vị trí khác như Km1037+880 (xã Bình Dương); đường gom kết nối với cống chui Km1043+480 (xã Phù Mỹ Tây); đường gom kết nối với các đường ngang Km1057+440, Km1058+750 (xã Phù Mỹ Nam); đường ngang Km1092+240 (xã Tuy Phước), Km1072+100 (xã Phù Cát)...

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các xã, phường có đường sắt đi qua rà soát nhu cầu đi lại của người dân, khảo sát và đề xuất phương án xây dựng đường ngang, đường gom hoặc các công trình tổ chức giao thông phù hợp. Việc đầu tư phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, địa phương phải tăng cường kiểm soát các lối đi tự mở, bố trí cảnh giới tại những vị trí nguy hiểm, từng bước thu hẹp, rào đóng và xóa bỏ các lối đi không bảo đảm an toàn. Tỉnh cũng yêu cầu ngăn chặn tình trạng tự ý tháo dỡ, cơi nới hàng rào chắn đã được lắp đặt.

Đối với các đường ngang hiện hữu, các địa phương phối hợp với ngành đường sắt kiểm tra, sửa chữa mặt đường, bổ sung biển báo, sơn vạch dừng xe và gờ giảm tốc. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức người dân, ngăn tình trạng tự mở lối đi qua đường sắt.