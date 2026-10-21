Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

Theo Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 20-10-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị dự kiến diễn ra trong buổi sáng, từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn) và các điểm cầu trực tuyến.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 28-10. Ảnh minh họa: Đức Thụy

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh; sớm cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và chương trình hành động của tỉnh vào thực tiễn tại từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, quán triệt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, gắn học tập với kiểm tra, đánh giá nhận thức và tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được quán triệt 4 chuyên đề trọng tâm. Trong đó, chuyên đề thứ nhất tập trung vào kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và chương trình hành động của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền, công tác cán bộ.

Chuyên đề thứ hai triển khai Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chuyên đề thứ ba đề cập kế hoạch thực hiện Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Chuyên đề thứ tư tập trung vào chương trình hành động thực hiện Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Thành phần tham dự tại điểm cầu tỉnh gồm: Thường trực Tỉnh ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các đại biểu liên quan.

Tại 135 điểm cầu xã, phường, thành phần tham dự gồm Thường trực Đảng ủy, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, làng, tổ dân phố và đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm đường truyền kết nối thông suốt; triệu tập đại biểu đúng thành phần, tổ chức hội nghị nghiêm túc, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.