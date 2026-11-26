Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương án, hướng tới hình thành các vùng nuôi biển công nghiệp tập trung, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.

Theo phương án đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, 5 khu vực dự kiến bổ sung không gian nuôi biển gồm: vùng A tại xã Đề Gi; vùng B tại Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông; vùng C tại Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông; vùng D tại xã Nhơn Châu và vùng E tại Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam.

Vùng C tại Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông là 1 trong 5 khu vực được bổ sung nuôi biển. Ảnh: Phan Tuấn

Với diện tích bổ sung dự kiến 2.309 ha, tổng diện tích các vùng nuôi biển trên địa bàn tỉnh sẽ tăng từ 890,6 ha lên 3.199,6 ha. Việc mở rộng không gian nuôi biển nhằm tạo dư địa phát triển sản xuất quy mô lớn, từng bước chuyển đổi phương thức nuôi truyền thống sang nuôi biển công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng và lợi thế tài nguyên biển.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ tọa độ, ranh giới, diện tích từng vùng; rà soát, xử lý các nội dung chồng lấn; tổ chức khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên, môi trường và sức tải sinh thái. Đồng thời, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng liên quan, tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau khi phương án hoàn thiện, bảo đảm các điều kiện pháp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, quản lý không gian nuôi biển và xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư phát triển nuôi biển công nghiệp.

Các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát sự phù hợp của phương án với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và các mục đích sử dụng biển như quốc phòng, an ninh, hàng hải, du lịch, bảo tồn thiên nhiên, hạ tầng kỹ thuật; đề xuất kết nối hạ tầng hậu cần, dịch vụ kỹ thuật phục vụ phát triển các vùng nuôi biển công nghiệp tập trung.

UBND các xã, phường Đề Gi, Nhơn Châu, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam có trách nhiệm rà soát hiện trạng sử dụng không gian biển, hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản truyền thống và sinh kế người dân; xác định các khu vực có nguy cơ xung đột trong sử dụng biển, đề xuất giải pháp hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình triển khai.