Lễ Động thổ thi công Dự án Cụm công nghiệp Song An 1 (xã Cửu An, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Cụm công nghiệp Song An 1 được quy hoạch và xây dựng trên diện tích gần 75 ha, với tổng vốn đầu tư 536 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng một cụm công nghiệp hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xanh - đẹp - thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khi đi vào hoạt động, dự án kỳ vọng sẽ đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, chế biến và các ngành nghề ít ô nhiễm môi trường; tạo hàng nghìn việc làm ổn định cho lao động địa phương và các vùng lân cận, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống nhân dân. Dự án Cụm công nghiệp Song An 1 dự kiến được xây dựng trong thời gian 24 tháng.

Phát biểu tại buổi động thổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định, vai trò của các cụm công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng được khẳng định rõ nét. Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được gần 500 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 28.000 lao động, đóng góp tích cực vào tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp.

Lễ Động thổ thi công Dự án Cụm công nghiệp Song An 1 tại xã Cửu An, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Với định hướng thu hút các ngành công nghiệp sạch như: chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, dược liệu, may mặc, cơ khí chế tạo, công nghiệp điện tử..., khi đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Song An 1 sẽ hình thành một mặt bằng sản xuất hiện đại, xanh, sạch, an toàn; dự kiến tạo việc làm cho khoảng 2.700 lao động địa phương và các vùng lân cận.

Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư Cụm công nghiệp Song An 1 phải tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và hoàn thành tiến độ đúng theo cam kết. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất tối thiểu 20 ha hoặc 5% diện tích đất cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo đúng chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh.