Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ cụm 4 dự án năng lượng tái tạo hơn 4.700 tỷ đồng tại Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 20/11, cụm 4 dự án năng lượng tái tạo công suất 160MW, với tổng vốn đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng chính thức được nhà đầu tư động thổ tại xã Ia Le, tỉnh Gia Lai.

Cụm 4 dự án năng lượng tái tạo gồm: Nhà máy điện gió Ia Blứ 1, công suất 40 MW, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Ia Blứ 2, công suất 40 MW, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời Ia Blứ 3, công suất 40 MW, vốn đầu tư 856 tỷ đồng và Nhà máy điện mặt trời Ia Blứ 4, công suất 40 MW, vốn đầu tư 855 tỷ đồng.

Các dự án này đều do liên danh Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Tập đoàn Alpha Seven làm chủ đầu tư.

Dự kiến cụm các dự án này sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý 1/2028. Sau khi đi vào động, các nhà máy này sẽ cho sản lượng điện hàng năm hơn 400 triệu kWh, với tổng doanh thu trước thuế ước đạt hơn 670 tỷ đồng/năm.

Cụm các dự án này được nghiên cứu nằm trong diện tích gần 2.000ha, có số giờ nắng trung bình khoảng 2.000-2.600 giờ/năm, bức xạ mặt trời trung bình khoảng 5,2-5,5 kWh/m2/ngày và tốc độ gió trung bình khoảng 6,4-6,8 m/s rất tiềm năng cho các dự án điện năng lượng tái tạo.

Ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và đối tác để thực hiện đầy đủ thủ tục; triển khai dự án bảo đảm chất lượng, an toàn, tiến độ được chấp thuận và bảo vệ môi trường; quan tâm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đóng góp thiết thực cho cộng đồng nơi dự án thực hiện.

Theo ông Bùi Pháp, tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp là từng bước hình thành một trang trại năng lượng tái tạo xanh, hạ tầng đấu nối và công nghệ phù hợp gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, bảo vệ môi trường, tạo việc làm và phát triển cộng đồng. Tập đoàn kỳ vọng mô hình này sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu của Tây Nguyên, có giá trị tham khảo trên phạm vi cả nước./.