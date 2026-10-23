Gia Lai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Trong đó, thông báo yêu cầu người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao. Trực tiếp rà soát từng dự án, xác định rõ khối lượng công việc, tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu công trình có khối lượng là hoàn thiện hồ sơ, có hồ sơ đủ điều kiện là giải ngân ngay.

Đối với các dự án đã bảo đảm nguồn vốn, có khối lượng hoàn thành, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "có khối lượng là hoàn thiện hồ sơ, có hồ sơ đủ điều kiện là giải ngân ngay". Không để tồn đọng hồ sơ thanh toán thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân, ưu tiên bố trí cho các dự án có khối lượng hoàn thành, có đủ điều kiện thanh toán.

Đối với nguồn vốn kéo dài sang năm 2026, tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu giải ngân toàn bộ trong năm 2026. Không để vốn phải chuyển nguồn do nguyên nhân chủ quan. Yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương được giao trong năm, trường hợp đề nghị điều chuyển ảnh hưởng tiến độ giải ngân và nguy cơ "mất vốn", phải báo cáo, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương được giao vốn nhưng chậm triển khai, giữ vốn, không tổ chức thực hiện hoặc không có khả năng giải ngân, đề xuất điều chuyển vốn phải báo cáo kiểm điểm làm rõ nguyên nhân. Giao Sở Tài chính tổng hợp, phối hợp Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh xem xét trách nhiệm theo quy định.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về sự chậm trễ của địa phương mình làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân đầu tư công toàn tỉnh. Kịp thời báo cáo Sở Tài chính các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính rà soát toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026. Đặc biệt là tiến độ giải ngân của các dự án đã đảm bảo nguồn vốn như vốn ngân sách Trung ương, đầu tư tập trung, tăng thu dự toán chi còn lại năm 2025, các nhiệm vụ chưa phân bổ để kịp thời tham mưu điều chỉnh, điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch. Ưu tiên vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện thanh toán và có khả năng giải ngân; không để tình trạng "vốn chờ dự án".

Đồng thời, lập danh sách các dự án vướng mắc cần tập trung đẩy nhanh giải ngân. Báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phân công theo ngành, lĩnh vực lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, nhóm dự án trong các tháng cao điểm còn lại của năm 2026.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là 30.344 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2026, giải ngân 19.333 tỷ đồng, đạt 63,71% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Kế hoạch vốn còn phải giải ngân trong quý IV/2026 rất lớn.

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan như nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt yêu cầu, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, một số nguồn vốn được bổ sung, điều chỉnh trong năm, còn có nguyên nhân chủ quan do một số chủ đầu tư, địa phương chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện, việc hoàn thiện thủ tục, nghiệm thu, thanh toán còn chậm. Do đó, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân năm 2026.