Gia Lai đôn đốc thi công, bù tiến độ dự án 7 trường nội trú vùng biên

Nhiều hạng mục chưa hoàn thiện

Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, được triển khai tại 7 xã gồm Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O.

Hiện 7 trường học vùng biên của tỉnh Gia Lai vẫn chưa hoàn tất một số hạng mục.

Dự án có quy mô 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 7.108 học sinh, trong đó có 3.670 học sinh nội trú và 3.438 học sinh bán trú trên tổng diện tích đất xây dựng khoảng 51,9ha.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, đến nay khối lượng xây lắp toàn dự án đạt khoảng 88,6%, tương ứng giá trị thực hiện khoảng 1.159 tỷ đồng. Trong số 94 hạng mục chính, có 92 hạng mục đã hoàn thành cất nóc. Khối lượng xây lắp tại 7 điểm trường đạt từ 84,2-96%; các hạng mục phục vụ dạy học cơ bản hoàn thành, từng bước đưa vào sử dụng. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện công trình, hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị.

Hiện có 1.813 người được huy động thi công dự án, trong đó 1.538 nhân công của các nhà thầu và 275 cán bộ, chiến sĩ bộ đội hỗ trợ.

Trong 7 điểm trường, Ia Púch có khối lượng xây lắp cao nhất, đạt 96%, dự kiến hoàn thành ngày 15/10. Tiếp đến là Ia Nan đạt 93,5%, dự kiến hoàn thành ngày 30/10; Ia Mơ đạt 91%, dự kiến hoàn thành ngày 25/10.

Bốn điểm trường Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Chia và Ia O đạt khối lượng xây lắp từ 84,2-85,7%, với thời hạn hoàn thành dự kiến ngày 30/10.

Tuy nhiên, tiến độ lắp đặt thiết bị tại nhiều điểm trường còn thấp hơn đáng kể so với khối lượng xây lắp. Cụ thể, Ia Púch đạt 84,5%; Ia Mơ đạt 61%; Ia Nan đạt 66%. Tại các điểm trường Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, tỷ lệ lắp đặt thiết bị lần lượt đạt 50%, 45%, 49,5% và 44,5%.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nhiều hạng mục như nhà ăn, nhà ở học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng và nhà văn hóa vẫn chưa được lắp đặt đầy đủ thiết bị. Hạ tầng kỹ thuật cũng còn nhiều phần việc cần đẩy nhanh.

Tại điểm trường Ia O, hệ thống điện ngoài nhà mới đạt 40%, cây xanh đạt 30%, hạ tầng kỹ thuật đạt 66%. Ở Ia Chia, sân bê tông đạt 35%, hệ thống mương thoát nước đạt 45%, hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt 55,7%.

Trong khi đó, tại Ia Pnôn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt 61,4%, hạ tầng kỹ thuật đạt 81%. Việc hoàn thiện các hạng mục này là yêu cầu quan trọng để bảo đảm điều kiện vận hành đồng bộ tại các trường.

Tăng cường thi công, bù khối lượng chậm tiến độ

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, khó khăn hiện nay là khối lượng hoàn thiện, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, thiết bị và hạ tầng còn lớn, trong khi thời gian thực hiện còn ngắn. Nhiều hạng mục phải triển khai đồng thời, đòi hỏi số lượng lớn lao động có tay nghề.

Bên cạnh đó, thời tiết mùa mưa tại Gia Lai ảnh hưởng đến việc thi công sân, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, điện ngoài nhà, cáp ngầm và các hạng mục hạ tầng khác.

Việc huy động nhân lực có tay nghề cho các công tác sơn, ốp lát, điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và hoàn thiện tại một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.

Các đơn vị được yêu cầu tập trung hoàn thành trước những hạng mục trực tiếp phục vụ dạy học.

Trước tình hình này, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường; yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch tiến độ chi tiết theo ngày, tuần, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công nhiều mũi và tăng ca để bù đắp khối lượng chậm.

Các đơn vị được yêu cầu tập trung hoàn thành trước những hạng mục trực tiếp phục vụ dạy học, khu nội trú, công trình phụ trợ, hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng thiết yếu.

Công tác nghiệm thu, vệ sinh, lắp đặt thiết bị và bàn giao được thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, bảo đảm khu vực đủ điều kiện mới đưa vào sử dụng.

Ban Quản lý dự án cũng yêu cầu điều phối nhân lực giữa các mũi thi công, ưu tiên lao động có tay nghề cho các công tác hoàn thiện, điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và lắp đặt thiết bị; tăng cường phối hợp với các lực lượng hỗ trợ để nâng cao hiệu quả thi công.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu phải kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn lao động và an toàn cho học sinh, giáo viên; tổ chức khoanh vùng, rào chắn, bố trí biển báo, tách biệt hoàn toàn khu vực thi công với khu vực dạy học, sinh hoạt.

Đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ do nguyên nhân chủ quan, Ban Quản lý dự án yêu cầu khắc phục ngay và xem xét xử lý theo hợp đồng, quy định pháp luật; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.