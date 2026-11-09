Gia Lai đôn đốc tăng tốc 10 dự án đầu tư quy mô lớn

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tiến độ một số dự án còn chậm so với quy mô đầu tư và yêu cầu phát triển, nhất là ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), xác định giá đất, thủ tục giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Một số nhà đầu tư chưa chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với địa phương để đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các dự án phải được tháo gỡ vướng mắc, sớm triển khai hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm, cam kết tiến độ cụ thể bằng văn bản, chủ động ứng kinh phí GPMB, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và khẩn trương khởi công khi đủ điều kiện. Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ dự án. Đối với những dự án chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan, có biểu hiện giữ đất, gây lãng phí nguồn lực, tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư, yêu cầu cam kết bằng văn bản, rà soát nguồn thu dự kiến của từng dự án và báo cáo hằng tuần. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung xác định, trình phê duyệt giá đất cụ thể, xử lý thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời phối hợp với các địa phương rà soát tiến độ GPMB.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch chi tiết, san nền, hạ tầng kỹ thuật và đấu nối. Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường kiểm tra hiện trường, làm việc hằng tuần với các nhà đầu tư chậm tiến độ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo công tác GPMB và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

10 dự án có tổng diện tích khoảng 537 ha, tổng vốn đầu tư trên 56.965 tỷ đồng, phân bố tại 5 địa phương. Theo đó, tại xã Cát Tiến có 4 dự án, gồm Khu đô thị Cát Hải Center; khu đô thị Cát Hải; khu dân cư - dịch vụ - du lịch Chánh Oai và khu dân cư phía Nam Đề Gi. Tại phường Quy Nhơn Đông có 3 dự án gồm khu đô thị Nhơn Hội, dự án chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội và khu A3 - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh. Phường Quy Nhơn Bắc có Khu đô thị Vân Hà. Xã Đề Gi có Khu đô thị Cát Khánh; phường Hội Phú có Khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh.